Borussia Monchengladbach Fiorentina streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Borussia Mönchengladbach Fiorentina non è solo una partita di calcio. Non è solo la prima delle due partite che deciderà chi delle due squadre riuscirà ad approdare alla fase calda dell’Europa League. Quegli ottavi di finale che darebbero nuova linfa alla stagione di una Fiorentina che, complici tanti fattori, non ultimo la rottura del rapporto di fiducia tra la famiglia Della Valle e l’allenatore portoghese che tanto bene aveva fatto lo scorso campionato, su altri fronti sembra aver issato già la bandiera bianca.

Borussia Monchengladbach Fiorentina sarà anche la sfida tra due talenti simili eppure così distanti tra loro. E non solo per una questione di chilometri come i mille che separano le rispettive città natali, La Louvriere e Carrara. Per chi non l’avesse capito stiamo parlando di Hazard e Bernardeschi. I due si passano quasi un anno di differenza con l’italiano che proprio giovedì spegnerà la sua ventitreesima candelina ma sono due delle principali rivelazioni del calcio continentale.

Vedere la partita sarà interessante anche per non perdersi questa sfida nella sfida. Sul come e dove organizzarsi esiste una grande concitazione. C’è chi starà a casa perché ha un abbonamento a Sky che trasmette in esclusiva tutte le partite di Europa League, oppure chi non sa ancora dove vedere il match e sceglierà lo streaming.

Borussia Monchengladbach Fiorentina incontro inedito

Quello tra Borussia Monchengladbach e Fiorentina sarà un incontro inedito, anche se il Gladbach ha già affrontato squadre di Serie A in passato con un bilancio positivo. Sui quattordici incontri con squadre italiane quattro sono state le vittorie, sette o pareggi e solo tre le sconfitte. In Germania il Borussia non ha mai perso contro le italiane. Al contrario la Fiorentina, non ha una tradizione positiva contro avversarie tedesche con solo due vittorie a fronte di tre pareggi e cinque sconfitte senza mai vincere in trasferta.

Borussia Monchengladbach Fiorentina auguri a Bernardeschi

Sousa non potrà contare sulla promessa del calcio italiano Federico Chiesa che tanto bene sta facendo in campionato e che sarà costretto a rimanere fuori dalla sfida al Gladbach perché squalificato. La Viola dovrà essere pronta a soffrire in un ambiente molto caldo quale quello del Borussia Park e tenendo in considerazione che i tedeschi hanno nelle partenze sprint un loro punto di forza.

Auguri a Bernardeschi che proprio giovedì compie ventitré anni e vorrà certo festeggiare al meglio questa ricorrenza. A centrocampo il tecnico portoghese affiancherà Vecino e Badelj a Borja Valero. In avanti spazio per Kalinic.

Come e dove vedere Borussia Monchengladbach Fiorentina in streaming

Se avete dubbi su come vedere Borussia Monchengladbach Fiorentina basta sapere che la soluzione più semplice ed immediata è quella di sintonizzarsi sui canali Sky (Sky Sport 1 per l’esattezza) che trasmetterà, in esclusiva, in diretta l’incontro del Borussia Park con fischio di inizio previsto per le 19.00 di giovedì sera.

Ovviamente solo chi ha l’abbonamento potrà vedere regolarmente i novanta minuti oppure potrà scegliere anche Now TV, versione on line dell’emittente satellitare, ma anche in questo caso bisognerà abbonarsi ad un pacchetto calcio oppure pagare il singolo ticket o l’abbonamento. Disponibile sempre e solo per gli abbonati che preferiranno vederla su un dispositivo mobile perché ancora non sanno dove vederla la piattaforma streaming Sky Go.

Altre soluzioni utili possono essere i vari canali satellitari stranieri come CCTV in Cina, RCN TV Colombia, UzReport TV in Uzbekistan, BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria. Oppure provare con alcuni siti di bookmakers stranieri.