Borussia Monchengladbach Fiorentina a streaming. Siti web. Dove e come vedere

Borussia Monchengladbach Fiorentina è una partita che per i viola di Paulo Sousa assume un’importanza davvero molto rilevante. Lo dimostra anche la concentrazione e la passione con cui un’intera città sta seguendo la squadra nelle concitate ore della vigilia. Gara cruciale anche in vista dell’impegno con il Milan di Montella in campionato nel lasso di tempo che intercorre tra andata e ritorno.

Passare il turno ed approdare agli ottavi di finale di Europa League e riuscire a battere i rossoneri, rivali diretti per la conquista di una posizione utile a partecipare alla prossima Europa League, avanti di una sola lunghezza, significherebbe rimettere in sesto una stagione che, fino a questo momento, è stata vissuta all’insegna dell’incertezza e dei risultati altalenanti. Otto giorni molto delicati che prenderanno il via con il fischio di inizio previsto per giovedì sera alle 19.00.

La Fiorentina, finora zoppicante dal punto di vista della continuità deve abbandonare il rendimento altalenante che ha contraddistinto buona parte di questa strana stagione. C’è fiducia in casa viola visto che la squadra di Paulo Sousa ha dimostrato di poter essere ancora quella macchina perfetta che durante lo scorso campionato ha incantato a più riprese. Dove e come vedere la partita in streaming sarà una delle principali preoccupazioni visto che non sarà semplice. Si potrebbe tentare con i siti web dei canali satellitari stranieri oppure con quelli dei bookmakers esteri.

Siti web Borussia Monchengladbach Fiorentina tedeschi con il 4-2-3-1

Lo schema preferito dell’allenatore dei tedeschi è il 4-2-3-1. E il tecnico Hecking che da quando è subentrato sulla panchina è riuscito a risollevare le sorti della squadra, sembra voler riproporre lo stesso modulo anche nella gara contro la Fiorentina. Giochi fatti per la linea di centrocampo che sarà composto dal giovane Dahoud che sta disputando un’ottima stagione e ha già attirato su di sé i riflettori di qualche big europea e dal nazionale Kramer

Borussia Monchengladbach Fiorentina grana tedesca per i viola

Grana tedesca per i viola che affronteranno una squadra non semplice. Soprattutto quando gioca in casa il Borussia Monchengladbach è un avversario difficile da battere anche se nelle gare di Europa League fin qui disputate questa squadra non ha vinto nemmeno una delle tre gare interne.

Sousa non potrà contare su Federico Chiesa, squalificato e ha chiesto ai suoi uomini la capacità di soffrire e di non farsi distrarre da un ambiente che proverà a recitare la parte del dodicesimo uomo in campo per i tedeschi. Sarà indispensabile mantenere elevata la concentrazione per tutti i novanta minuti. In difesa Sousa dovrà sciogliere il nodo di chi affiancare alla coppia Gonzalo-Astori.

Dove e come Borussia Monchengladbach Fiorentina in streaming

Dove e come vedere Borussia Monchengladbach Fiorentina in streaming sarà una delle principali preoccupazioni visto che non sarà semplice. Oltre alla soluzione offerta da Sky che trasmette tutta l’Europa League in esclusiva anche sulla piattaforma streaming Sky Go, ma per vederla bisognerà aver sottoscritto l’abbonamento con la televisione di Murdoch oppure si potrà acquistare il singolo evento. Non sarà facile questa volta usufruire dello streaming.

Si potrà tentare con i siti dei canali stranieri come UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, RCN TV Colombia, CCTV in Cina, BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina Action in Bulgaria. O con i siti web dei bookmakers stranieri che potrebbero trasmettere le immagini in streaming con le stesse modalità utilizzate da Snai e Betclic per le partite della Serie A. Potrebbe essere difficile per gli italiani accedervi.