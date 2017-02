Borussia Monchengladbach Fiorentina streaming quando e come

Mancano poche ore al via, dopo la pausa invernale, della seconda competizione calcistica continentale che vedrà Fiorentina e Roma tra le squadre che proveranno a vincere l’Europa League. Si parte giovedì sera al Borussia Park dove Borussia Monchengladbach e Fiorentina si affronteranno nella gara di andata valida per i sedicesimi di finale di questo torneo. Una sfida di grande interesse da seguire anche in streaming.

I tedeschi hanno cambiato letteralmente passo da quando Heckin è subentrato sulla panchina del Borussia che nella prima parte di stagione aveva sofferto e non poco. La Fiorentina arriva all’appuntamento da prima del proprio girone. Motivo in più per provare a chiudere il discorso qualificazione già nella gara di andata.

Ma non sarà facile visto il tasso tecnico e le motivazioni di una squadra che vuole puntare in alto. Se ancora non sapete quando è previsto il fischio di inizio leggete l’articolo fino in fondo. In tanti, poi, si staranno chiedendo in queste ore anche come seguirla, se a casa oppure in qualche locale o provando ad usufruire dello streaming.

Borussia Monchengladbach Fiorentina assenze per Heckin

Tante assenze importanti per Heckin che però non gli impediranno di schierare comunque una formazione altamente competitiva. La Fiorentina farà bene a tenere d’occhio Herrmann che nonostante i problemi fisici che lo stanno tormentando durante questa stagione, potrebbe fare la differenza in ogni momento della partita.

Borussia Monchengladbach Fiorentina dubbio Rodriguez

Paulo Sousa è alle prese con il dubbio Rodriguez. Il tecnico portoghese starebbe meditando di proporre la difesa a tre con Tatarusano in porta e Sanchez ed Astori a completare la cerniera difensiva. Ma il colombiano potrebbe far posto a Tomovic se in extremis il tecnico viola decidesse di schierare una difesa a quattro. Tra le altre cose l’assenza per squalifica di Federico Chiesa complica i piani della Viola che è abituata a cambiare modulo rispetto a quelle che sono le esigenze di ogni partita.

Per quel che riguarda la mediana dovrebbe essere confermato il tandem Vecino-Badelj, mentre sull’out di destra il papabile candidato alla sostituzione di Chiesa sarebbe Cristoforo. Mossa che prevede di conseguenza lo spostamento sull’altro versante del campo di Olivera, favorito su Tello per occupare la fascia sinistra. Kalinic sarà titolare pur se al rientro, mentre Ilicic potrebbe prendere il posto di uno tra Borja Valero e Bernardeschi.

Quando e come vedere Borussia Monchengladbach Fiorentina in streaming

Se avete dubbi su quando avrà inizio il match tra Borussia Monchengladbach Fiorentina è importante sapere che il fischio di inizio è previsto per giovedì sera alle 19.00. Sono in tanti i tifosi viola e gli appassionati di calcio che però stanno ancora pensando a come assistere alla sfida che potrebbe aprire già le porte della qualificazione alla squadra di Paulo Sousa in caso di risultato positivo.

La soluzione più immediata è quella di sintonizzarsi sui canali Sky che trasmetterà, in esclusiva come le altre partite dell’Europa League anche l’incontro del Borussia Park. Soluzione valida però solo per chi sottoscritto l’abbonamento che avrà anche la possibilità di scegliere anche Now TV, versione on line dell’emittente satellitare, ma anche in questo caso bisognerà abbonarsi ad un pacchetto calcio oppure pagare il singolo evento.

Disponibile sempre e solo per gli abbonati che preferiranno vederla su un dispositivo mobile perché ancora non sanno dove vederla la piattaforma streaming Sky Go. Più difficile questa volta trovare la partita in streaming. Tentativi validi potrebbero essere quelli rivolti alla ricerca dei vari canali satellitari stranieri come CCTV in Cina, RCN TV Colombia, UzReport TV in Uzbekistan, BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria.

Oppure provare con alcuni siti di bookmakers stranieri che come Snai e Betclic fanno in Italia potrebbero trasmettere anche le partite di Europa League. Unico, ma non trascurabile problema è che l’iscrizione a queste piattaforme potrebbe essere vietata agli italiani.