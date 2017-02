Partite streaming Europa League da vedere live gratis diretta

Saranno centinaia di migliaia le persone che, in tutta Europa, non vorranno perdersi lo spettacolo offerto dalle partite di Europa League. Anche la seconda competizione calcistica continentale riaprirà infatti i battenti dopo la pausa invernale e in Italia i tifosi della Fiorentina e della Roma stanno fremendo per provare a capire come vedere live gratis in streaming, o magari in diretta tv le gare delle loro squadre del cuore.

Tante le partite da non perdere, un vero Eldorado calcistico per chi non riesce a saltare nemmeno un incontro al di là di quelle che sono le proprie inclinazioni al tifo. Forse è proprio questa la grandezza di questo sport che, non per caso, è quello più seguito al mondo. La capacità di emozionare frotte di persone con le giocate dei campioni che vestono le maglie dei club più prestigiosi d’Europa e che sono famosi a livello planetario.

Le gare di Europa League vengono trasmesse tutte da Sky attraverso Sky Sport che ha acquisito in esclusiva i diritti di questa competizione continentale. Al contrario di Mediaset Premium Sport che invece si è aggiudicata, almeno fino al 2018, i diritti del più prestigioso torneo continentale che risponde al nome di Champions League. La tv di Murdoch ovviamente non trasmetterà in chiaro le partite ma solo in abbonamento.

E verrà offerta la possibilità al proprio pacchetto clienti di poter usufruire anche della piattaforma streaming Sky Go così da non perdersi lo spettacolo in qualsiasi luogo ci si trovi durante lo svolgimento dell’evento in questione. Gli utenti italiani che hanno sottoscritto un abbonamento potranno vedere tutte le partite, oppure se nel proprio bouquet non è prevista l’Europa League si possono acquistare anche le singole sfide. Altre soluzioni potrebbero essere offerte dalla possibilità di usufruire dei siti stranieri o di quelli del bookmakers esteri.

Partite Europa League in diretta Sky

Proprio la televisione di Murdoch, mette a disposizione anche una piattaforma straming Sky Go dove è possibile vedere in streaming le partite in diretta Sky, anche della Serie A oltre che dell’Europa League. E ha aggiunto, per soddisfare le esigenze anche di un pubblico che non vuole spendere troppo, la piattaforma più economica Now TV.

Per abbonarsi si va da un minimo di nove euro e novantanove centesimi con la possibilità di provare gratuitamente il servizio. Questa modalità consente di vedere le partite anche sul proprio computer (Mac o Pc), oppure attraverso la smart TV, il decoder tradizionale, l’Xbox, la Chromecast e smart cam, smartphone e tablet per la diretta streaming dell’Europa League.

Vedere l’Europa League la novità dei siti dei bookmakers

Un’altra novità, che si sta diffondendo sempre di più tra i tifosi e gli appassionati di calcio anche in Italia, consiste nell’offerta dai siti dei bookmakers stranieri ai quali sarà possibile vedere le gare dell’Europa League 2017. Non vale per tutte le partite, ma è possibile trovare la diretta live dei match che interessano.

Il limite di questa soluzione è dato dall’obbligo di attivare un account personale e renderlo attivo nelle puntate online. Inoltre, per rendere disponibile i contenuti, viene valutata anche la costanza con la quale si fanno le scommesse. Può anche capitare, per le gare di Europa League che le iscrizioni a questi siti vengano vietate agli italiani.

Live gratis partite di Europa League su siti stranieri

Infine per provare a vedere live gratis le partite dell’Europa League 2017 è possibile avvalersi anche dei siti stranieri che hanno acquistato i diritti per la trasmissione delle immagini. Una soluzione che non offre garanzie sulla contemporaneità dell’evento e sulla quale anche giuridicamente non è stata fatta ancora chiarezza completa. Tra le varie possibilità è bene monitorare TV6 Lituania, RTL Lussemburgo, MRT Macedonia, PBS Malta, Televisa Messico GPB Georgia, ZDF Germania, ERT Grecia, TV Azteca Guatemala, TVC Honduras, Magyar Televízió Ungheria, RCTI Indonesia, RTK Kosovo, TV6 Lettonia, RTÉ e TV3 Irlanda.