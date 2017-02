Partite streaming Roma, Fiorentina, Manchester United, Villareal, Borussia su link, Rojadirecta, siti web

L’Europa League è tornata e con essa l’entusiasmo di migliaia di tifosi che finalmente potranno godersi nuovamente lo spettacolo delle partite europee dopo la pausa invernale. Giovedì sera sarà la Fiorentina ad aprire le danze per le squadre italiane, contro il Borussia Monchengladbach al Borussia Park (leggi l’articolo). Gara che inizierà alle 19.00. Giocherà invece alle 21.05 la Roma di Spalletti impegnata nella trasferta spagnola del Madrigal contro il Villareal.

Lo stesso orario in cui il Manchester United sfiderà all’Old Trafford il St-Etienne. Partite che sarà possibile seguire in diretta tv su Sky, ma solo per chi ha un abbonamento con la pay tv e ha sottoscritto anche il pacchetto per l’Europa League. Altrimenti potrà comprare anche il singolo evento. Gli altri potranno provare a cercare i link, i siti web dove trovare la partita in streaming. Uno di questi è Rojadirecta che però spesso viene oscurato e non trasmette quindi l’evento. Inoltre questo sito non garantisce pienamente i criteri legali e nemmeno la sicurezza.

Partite streaming Villareal Roma

Giovedì sarà il turno delle due italiane impegnate in questa competizione. Dopo le eliminazioni di Sassuolo ed Inter saranno solo i giallorossi e i viola a difendere i colori italiani nella conquista di un trofeo che manca dalla bacheca di un club italiano dal lontano 1999. Quello che un tempo era terreno di conquista per le squadre del Belpaese si è trasformato presto nel più amaro dei tabù e che ha contribuito e non poco a far retrocedere il calcio italiano nel ranking europeo.

La Roma sarà impegnata in Spagna al Madrigal contro il pericoloso Villareal. Fischio di inizio previsto per le 21.05. Spalletti potrà gioire in quanto avrà a disposizione tutto l’organico. Impegnativo anche il test della Fiorentina che, alle 19.00, farà visita al Borussia Monchengladbach al Borussia Park. Uno stadio molto caldo che metterà pressione agli uomini di Paulo Sousa. Auguri a Federico Bernardeschi che proprio giovedì compirà ventitré anni.

Manchester United St Eitienne Mourinho prova a tornare grande

Il Manchester United di Mourinho prova a tornare grande almeno in Europa. Contro il St-Etienne non sarà facile ma i Reds dovranno dimostrare di aver recuperato il piglio giusto e quell’atteggiamento ultimamente smarrito. Il tecnico portoghese schiererà un 4-2-3-1 con Ibahimovic saldamente al centro dell’attacco Manchester.

Alle sue spalle agiranno Martial, Mata e Mkhitaryan con Pogba e Herrera a giocare più vicino alla linea difensiva. Stesso modulo per gli avversari che proveranno quindi ad inaridire le fonti del gioco dei Reds provando poi a colpire in contropiede.

Vedere le partite di Europa League streaming

Per vedere le partite di Europa League bisognerà avere l’abbonamento a Sky che trasmette l’Europa League in esclusiva anche sulla piattaforma streaming Sky Go e non sarà possibile guardarla in chiaro su TV8, dove invece verrà la gara della Roma contro il Villareal. Un’altra soluzione per vedere anche Fiorentina Borussia Monchengladbach e Manchester United St-Etienne in streaming potrebbe essere quella di cercare il sito Rojadirecta, anche se spesso questo sito viene oscurato e non trasmette la partita oltre a non garantire completamente il rispetto delle regole legali.

Meglio provare con i siti dei vari canali satellitari stranieri come RCN TV Colombia, CCTV in Cina, BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria. Alcuni siti di bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming con le stesse modalità con cui Snai e Betclic trasmettono alcune partite del campionato italiano. Ma per gli italiani potrebbe essere difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.