Dichiarazione Iva 2017: proroga sì, cambiamenti difficili pur probabali per spesometro in Milleproroghe 2017

Come capita tutti gli anni, anche in questo 2017 sono tante le novità che il Milleproroghe porta con sé, anche sotto il profilo fiscale. Se l'attesa è tutta sulla proroga della dichiarazione Iva 2017, in scadenza il 28 febbraio, è ufficiale lo slittamento dei tempi relativo al nuovo Spesometro 2017. Le comunicazioni Iva delle fatture per il primo anno sarà semestrale: al 18 settembre e al 28 febbraio 2018. Ma sempre ricordando che non c'è alcuna modifica per le comunicazioni relative alle liquidazioni Iva. I termini per l'invio all'Agenzia delle entrate restano ancora trimestrali. In assenza della proroga, tra i motivi per cui i commercialisti hanno minacciato 10 giorni di scioperi, rispetto a cui la decisione finale sarà assunta solo domani, la dichiarazione Iva 2017 va presentata esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle entrate in quattro modi:

di persona; tramite un intermediario abilitato, come appunto un commercialista o un Centro di assistenza fiscale; tramite altri soggetti incaricati nel caso delle Amministrazioni; tramite società appartenenti al gruppo.

Le novità più importanti nel Milleproroghe oltre la proroga dello Spesometro 2017

Non solo Spesometro 2017 perché il Milleproroghe è un concentrato di novità. L'atteso emendamento presentato dall'esecutivo consente di raccordare le regole sui bilanci in vigore dal 2016 con quelle sul calcolo delle imposte, venendo incontro alle richieste presentate da professionisti e imprese. La norma è agganciata a una proroga di 15 giorni per la trasmissioni delle dichiarazioni Ires e Irap, che quindi andranno trasmesse entro il 16 ottobre. Approvata la proposta che consente la proroga al 30 giugno 2017 della Dis-Coll, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto. La proroga fino a fine giugno di quest'anno consente il ricorso alla Dis-Coll per i casi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal primo gennaio 2017 fino al 30 giugno.

I proventi relativi alle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia possono essere utilizzati per una quota pari al 100% per le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per le spese di progettazione delle opere pubbliche fino al 2019. Via libera anche all'emendamento sui precari Istat. Il termine di scadenza dei contratti a tempo determinato è prorogato fino alla conclusione delle procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2018, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Dopo una giornata di proteste degli ambulanti, la commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato l'emendamento che stabilisce per il commercio ambulante la proroga, fino a fine 2018, dell'applicazione della direttiva Bolkenstein. L'emendamento prevede una proroga delle concessioni in corso e con scadenza anteriore fino alla data del 31 dicembre 2018. Un altro emendamento sposta al 31 dicembre 2017 il termine per la conclusione dei concorsi da dirigente all'Agenzia delle entrate.