Juventus Palermo streaming

Juventus Palermo potrebbe essere considerato alla stregua di un derby visto che la Sicilia, in termini di tifo calcistico rappresenta davvero un bacino importante di tifosi bianconeri. Chissà questa volta come si orienteranno vista la delicatezza di uno scontro che per i rosanero potrebbe significare anche, in caso di sconfitta, un altro passo verso quella retrocessione che vorrebbe essere evitata a tutti i costi.

La platea siciliana in questa occasione potrebbe dividersi quindi tra tifosi dell’una o dell’altra squadra oltre che tra chi preferirà vedere Juventus Palermo in streaming e chi invece in diretta tv. Gara che se non stessimo parlando di calcio, dal risultato già scritto alla vigilia vista l’enorme differenza dei valori che esiste tra le due squadre. La Juventus è un treno in corsa lanciato verso il sesto scudetto consecutivo.

Nessun ostacolo sembra più dividerla dal traguardo dei record, l’ennesima consacrazione per una squadra che sta riscrivendo domenica dopo domenica la sua storia oltre che quella del calcio italiano. Allegri non vuole distrazioni europee per i suoi uomini. Il Porto, gara di andata degli Ottavi di Finale di Champions League, verrà dopo e avrà il giusto spazio.

È necessario però chiudere prima la pratica Palermo per evitare, in caso di stop improvviso, di rivitalizzare le speranze delle inseguitrici Roma e Napoli. Non sarà però facile contro una squadra che, nonostante la sconfitta interna patita domenica scorsa contro l’Atalanta, la prima della gestione Lopez, ha dimostrato di essere viva e di voler lottare fino alla fine per il raggiungimento di quello che ora può essere solo considerato un sogno.

Juventus Palermo Mandzukic out

Dopo aver macinato chilometri, gol e avversari contro il Palermo Mandzukic sarà out. Ma non per stanchezza, ipotesi ventilata spesso nelle ultime settimane ma sempre smentite dalle prestazioni del gigante croato. Ma a causa del cartellino giallo rimediato nella gara contro il Cagliari che ha fatto scattare automaticamente la squalifica.

Barzagli non sarà certamente recuperabile per il match mentre anche le condizioni di Chiellini uscito anzitempo domenica scorsa per un fastidio muscolare sono ancora da valutare. Il difensore potrebbe essere risparmiato in vista della gara di Champions

Juventus Palermo previsioni bianconere

È inutile dirlo, ma le previsioni di Juventus Palermo sono tutte a vantaggio dei bianconeri. Eppure Lopez ha dimostrato di saper fermare le grandi. Lo ha fatto nella gara di esordio sulla panchina rosanero quando al cospetto del Napoli, è riuscito ad imporre un pareggio per uno a uno al San Paolo. Risultato che vale quanto una vittoria. Il Palermo, in casi di questi genere, si trova a proprio agio potendosi chiudere in difesa e provando a far male in contropiede.

Vedere Juventus Palermo in streaming

Ed eccoci giunti al momento più atteso, forse. Quello di fornire qualche utile indicazione utile a rispondere al quesito che molti tifosi, partenopei e genoani, si staranno ponendo in queste ore e cioè come vedere Juventus Palermo in streaming. Esistono varie opportunità. Quella più classica è scegliere i siti migliori, per lo più stranieri, che potrebbero trasmettere la partita in streaming gratis.

Per assicurarsi che si tratti di link che garantiscono anche dal punto di vista legale è bene usufruire di quelli dei maggiori network stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato di Serie A e possono quindi trasmettere le partite garantendo anche una buona qualità audio e video. Si tratta di siti come Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, La2, Rtl, Sky Deutschland, Czech TV, Orf.

Un’altra strada, percorribile però da chi ha un abbonamento alle pay per view è fornita dall’utilizzo delle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ossia Sky Go e Mediaset Play. Chi invece un abbonamento non ce l’ha può valutare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv. L’ultima alternativa, che si sta diffondendo anche in Italia, consiste nel consultare i siti dei bookmakers stranieri.