Juventus Palermo streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Nulla più di un allenamento. Così viene percepita dai tifosi bianconeri la sfida Juventus Palermo. E i numeri non possono che confermare questa sensazione nonostante il tentativo disperato che sta mettendo in campo la squadra di Lopez. Dall’arrivo del tecnico uruguaiano, infatti, il Palermo ha mostrato segnali di ripresa cogliendo un preziosissimo, quanto insperato, pareggio al San Paolo contro il Napoli e la vittoria al Barbera con la rivale diretta nella lotta per non retrocedere Crotone.

La sconfitta con l’Atalanta ha smorzato gli entusiasmi ma il dovere dei rosanero resta quello di provarci. Sono iniziate anche le ricerche dei siti web migliori che potrebbero trasmettere la partita in streaming. Ma questo non è l’unico modo su come e dove vedere la partita.

Juventus Palermo Khedira al posto di Pjanic

Chiellini, uscito anzitempo dalla sfida contro il Cagliari per un fastidio muscolare, dovrebbe aver recuperato. Ma Allegri starebbe pensando di tenerlo a riposo preferendogli uno tra Rugani, che contro i sardi ha disputato un’ottima partita, ma anche Benatia è pronto a scendere in campo nel caso in cui il tecnico livornese scegliesse di inserire lui.

Per il resto anche Mandzukic sarà fuori nel match contro i siciliani a causa della decisione del Giudice Sportivo. Khedira, invece dovrebbe rientrare nel novero dei titolari, giocando in coppia con Marchisio al posto di Pjanic. Nel settore nevralgico del campo scalpitano anche i vari Rincon, Sturaro e Lemina che rientra nei ranghi bianconeri.

Juventus Palermo siti Nestorovski al centro

Diego Lopez sta meditando di cambiare qualcosa nell’undici titolare della sua squadra. Le novità più interessanti riguarderanno la linea mediana del campo dove ci saranno diversi cambi rispetto alla gara contro l’Atalanta. Indiziato numero uno a sedersi in panchina è Jajalo sulla cui testa pesa la responsabilità in occasione del raddoppio bergamasco. Pronto Gazzi per sostituirlo. Intoccabili, soprattutto per mancanza di alternative, Bruno Henrique e Chochev nel ruolo di mezzala. In attacco, con Nestorovski al centro, potrebbe essere riproposto il tridente di domenica scorsa con Embalo e Trajkovski.

Come e dove vedere Juventus Palermo in streaming

Se da un punto di vista agonistico la gara dello Stadium non ha molto da offrire ci saranno comunque moltissimi tifosi, soprattutto i siciliani che non potranno andare a Torino, vogliono sapere come e dove vedere Juventus Palermo. Non solo in diretta tv, ma anche in streaming. Sotto questo punto di vista sono numerose le possibilità per vedere il live streaming gratis da PC, smartphone o tablet. La cosa più semplice e naturale per essere sicuri di scegliere i siti migliori è quella di scegliere le piattaforme web delle emittenti estere che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi nei propri Paesi.

Ad esempio Belteleradio in Bielorussia, Medialaan e RTL in Belgio, MNTV in Birmania, Rede Bandeirantes e Rede Globo in Brasile, Bolivia TV in Bolivia, BHRT e Televizija OBN in Bosnia ed Erzegovina, bTV Action in Bulgaria, CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV in Cina, RCN TV in Colombia, Teletica in Costa Rica, HRT in Croazia, CyBC in Cipro. Per chi ha un abbonamento alla pay per view il problema non sussiste. Le gare della Serie A vengono trasmesse anche da Sky e Mediaset Premium che mettono a disposizione anche le rispettive piattaforme streaming (Sky Go e Mediaset Play).

Interessante, anche per chi un abbonamento non ce l’ha, l’offerta di Now Tv che permette di seguire le partite dalla propria piattaforma in maniera gratuita per quattordici giorni. Oppure seguire i siti dei bookmakers. Ma in questo caso oltre all’iscrizione bisogna dimostrare di essere attivi per provare a vedere il match.