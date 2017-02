Streaming Juventus Palermo Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Solo la Dea Bendata potrebbe aiutare i siciliani nel corso dei novanta minuti di Juventus Palermo. Bisogna insomma abbandonare per un’ora e mezza l’approccio illuministico per puntare decisamente a quello meno razionale affidandosi alle cure della buona sorte. È quello che faranno i tifosi rosanero, sia quelli che vedranno la partita in diretta tv sia quelli che vorranno vederla live gratis in streaming.

L’errore marchiano dei rosanero sarebbe quello di pensare di poter impensierire i campioni d’Italia in carica. Un atto di presunzione che l’attuale situazione generale, classifica, valori tecnici e morali, non consente. Certo il Palermo ha dimostrato di essere vivo e prima della sconfitta contro l’Atalanta il nuovo corso di Lopez era partito con un pareggio al San Paolo contro il Napoli e con la vittoria dello scontro diretto con il Crotone.

Adesso bisognerà stringere i denti per provare a centrare l’obiettivo della permanenza in Serie A. I bianconeri invece devono recitare solo il loro ruolo naturale. Quello di schiacciasassi che negli ultimi anni non ha avuto nessun avversario in grado di metterne in discussione il primato.

Juventus Palermo streaming Pjanic in dubbio

La sfida di mercoledì ventidue febbraio al Porto valida per l’andata degli ottavi di Champions League non potrà diventare argomento di attualità fino a quando i novanta minuti contro il Palermo non saranno archiviati. Nessuna distrazione. Allegri sta predicando in quello che spera non sia un deserto. Pensare solo a Juvenus Palermo, che si potrà vedere in streaming. I bianconeri sono abituati a reggere alla pressione degli impegni ravvicinati e anche questa volta non si lasceranno distrarre dall’obiettivo principale, sempre e comunque la vittoria.

Rispetto alla gara contro il Cagliari Allegri dovrà tenere conto della situazione infortuni. Pjanic in dubbio, Barzagli sarà sicuramente out e non sembra in grado di recuperare nemmeno per la gara di Champions. Allertati Dani Alves e Lichtsteiner, occorre valutare le condizione di Chiellini, uscito dopo appena 18’ a Cagliari per un fastidio muscolare. Nulla di preoccupante ma il difensore potrebbe essere tenuto precauzionalmente a riposo. Pronti Rugani e Benatia.

Juventus Palermo Aleesami dal primo minuto

Diego Lopez potrà contare sull’apporto di Goldaniga regolarmente in campo nonostante un risentimento muscolare che a quanto pare è stato superato brillantemente. Farà coppia centrale con Gonzalez, mentre i terzini continueranno ad essere Rispoli e Aleesami che torna in campo dal primo minuto anche in seguito all’infortunio di Pezzella. Gazzi in pole position per una maglia da titolare a centrocampo. Intoccabili Bruno Henrique e Chochev nel ruolo di mezzala.

Vedere Juventus Palermo siti streaming Serie A

Sono tantissimi i siti web che, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano all’estero possono trasmettere le partite di Serie A. Per questo molti, per rispondere al quesito quando e come vedere Juventus Palermo in streaming in maniera del tutto legale e gratuita, si organizzeranno con lo streaming. La2, Czech TV, Rtl, Orf, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, Sky Deutschland, oltre alle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play, che offrono il vantaggio di poter ascoltare la telecronaca in italiano, prerogativa sempre molto apprezzata dal fruitore medio delle partite in streaming. Da tenere in considerazione anche l’offerta di Now Tv che permette di vedere la sua piattaforma streaming gratuitamente per quattordici giorni e la possibilità di consultare i siti dei bookmakers che, non sempre, ma potrebbero trasmettere anche partite della Serie A.