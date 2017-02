Juventus Palermo streaming. Siti web. Dove e come vedere

Juventus Palermo potrebbe essere l’ennesima giornata favorevole ai colori bianconeri. La squadra di Allegri potrebbe infatti approfittare delle partite delle rivali Roma e Napoli che se la vedranno rispettivamente contro Torino in casa e Chievo in trasferta. Non impegni proibitivi ma, soprattutto gli azzurri di Sarri, potrebbero essere vittima del contraccolpo psicologico della sconfitta del Bernabeu.

Battere il Palermo, invece, è nell’ordine naturale delle cose, almeno secondo tutte le previsioni e analizzando il valore delle due squadre. La capolista, infatti, sta letteralmente dominando anche in questa stagione, dopo averlo fatto nelle cinque precedenti. E la fame che contraddistingue Buffon e compagni, non autorizza le avversarie a coltivare sogni di gloria o possibili, quanto inaspettate sorprese di marca rosanero. I tifosi bianconeri, e anche quelli rosanero, comunque si stanno già organizzando per capire come e dove vedere i novanta minuti dello Stadium. C’è chi sceglierà lo streaming cercando i siti web giusti, e chi, invece, sceglierà la tradizionale modalità della diretta tv.

Juventus Palermo siti emergenza difesa per Allegri

Emergenza difesa per Allegri. Il tecnico livornese dovrà fare fronti a diversi problemi nel reparto arretrato. Dopo l’infortunio di Chiellini, niente di grave per fortuna ma non è certo il suo impiego dal primo minuto a scopo precauzionale visto l’appuntamento di mercoledì ad Oporto per l’andata degli ottavi di finale di Champions League al quale il tecnico livornese vuole arrivare al meglio, anche Bonucci non sembra nelle migliori condizioni fisiche per affrontare al meglio il match contro il Palermo.

Ma le alternative lasciano sereni visto che si tratta di Rugani, ottima la sua prestazione contro il Cagliari quando è subentrato proprio a Chiellini. Se Bonucci non dovesse farcela è pronto Medhi Benatia che scalpita per giocare una partita da titolare. La linea a protezione della difesa sarà composta da Pjanic e Khedira. Licthsteiner e Alex Sandro saranno invece i titolari sulle rispettive fasce di competenza. Sulla trequarti, complice la squalifica di Mandzukic, ci sarà spazio per il giovane croato Pjaca che agirà alle spalle dell’unica punta Higuain.

Juventus Palermo Lopez getta Chocev nella mischia

Il tecnico del Palermo Lopez per quest'impegno quasi proibitivo si affiderà al tridente composto da Trajkosvi, Embalo e Nestorovski. Il reparto arretrato invece sarà composto da Rispoli e Pezzella sugli esterni mentre per il ruolo di centrali è lotta a tre per una maglia da titolare tra Goldaniga, Gonzalez ed Andelkovic. A centrocampo quasi sicuramente agiranno Chochev, Bruno Henrique e Jajalo.

Dove e come vedere Juventus Palermo in streaming

Sono tantissimi i siti web che, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano all’estero possono trasmettere le partite di Serie A. Per questo molti, per rispondere al quesito dove e come vedere Juventus Palermo in streaming in maniera del tutto legale e gratuita, si organizzeranno con lo streaming. Orf, Arena Sport del Montenegro, La2, Czech TV, Rtl, Sky Austria, Sky Deutschland, oltre alle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play, che inoltre offrono anche il grande vantaggio di poter ascoltare la telecronaca in italiano, prerogativa sempre molto apprezzata dal fruitore medio delle partite in streaming. Da tenere in considerazione anche l’offerta di Now Tv che permette di vedere la sua piattaforma streaming gratuitamente per quattordici giorni e la possibilità di consultare i siti dei bookmakers che, non sempre, ma potrebbero trasmettere anche partite della Serie A.