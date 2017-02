Juventus Palermo streaming quando e come

Più che sul risultato, che non appare francamente in discussione e ovviamente a favore della Juventus, la curiosità dei tifosi bianconeri sarà quella di vedere fino a quando resisterà il fortino rosanero. Questo sarà il leit motiv della sfida tra Juventus e Palermo, anticipo del venerdì della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Un incontro che non presenta, almeno sulla carta, grandi difficoltà per una squadra, quella allenata da Allegri, abituata ad altri impegni ben più difficili.

Ma il calcio è imprevedibile e sottovalutare una squadra che comunque ha dimostrato di voler dire la sua fino in fondo in questa stagione, nonostante la situazione disperata in cui si trova, potrebbe essere fatale alla capolista. Ma l’abitudine a sostenere il peso dei vari impegni non farà commettere quest’errore.

Almeno questo è quello che sperano i tifosi della Vecchia Signora che hanno stanno decidendo in queste ore quando e come vedere Juventus Palermo. Chi ha un abbonamento vedrà i novanta minuti dello Stadium seduto sul divano di casa. Gli altri potrebbero scegliere anche lo streaming, una soluzione che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia.

Juventus Palermo streaming Barzagli out anche per la Champions

Allegri sta predicando in quello che spera non sia un deserto. Pensare solo a Juvenus Palermo, che si potrà vedere in streaming. I bianconeri sono abituati a reggere alla pressione degli impegni ravvicinati e anche questa volta non si lasceranno distrarre dall’obiettivo principale, sempre e comunque la vittoria. Rispetto alla gara contro il Cagliari Allegri dovrà tenere conto della situazione infortuni. Pjanic in dubbio, Barzagli sarà sicuramente out e non sembra in grado di recuperare nemmeno per la gara di Champions.

Dani Alves e Lichtsteiner invece sono già in allerta perché potrebbe essere il loro turno. Tutto ruota intorno alle condizioni di Chiellini, uscito praticamente subito nella sfida di domenica scorsa contro il Cagliari a causa di un fastidio muscolare. Le indagini hanno escluso che ci siano problemi gravi, ma Allegri potrebbe decidere di tenerlo fuori a scopo precauzionale. Di certo il tecnico livornese non vorrà arrivare alla sfida contro il Porto senza poter contare sulle pedine più importanti del proprio scacchiere. Pronti Rugani e Benatia.

Juventus Palermo Goldaniga in campo

Goldaniga sarà regolarmente in campo nella partita contro la Juventus nonostante un risentimento muscolare che rischiava di tenerlo fuori. Una buona notizia per mister Lopez che potrà schierarlo normalmente in campo al centro della retroguardia rosanero in coppia con Gonzalez. Rispoli e Aleesami presidieranno le proprie fasce di competenza con il secondo che sarà in campo anche in seguito all’infortunio di Pezzella. Gazzi in pole position per una maglia da titolare a centrocampo. Intoccabili Bruno Henrique e Chochev nel ruolo di mezzala.

Quando e come vedere Juventus Palermo in streaming

Sono tantissimi i siti web che, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano all’estero possono trasmettere le partite di Serie A. Per questo molti, per rispondere al quesito quando e come vedere Juventus Palermo in streaming in maniera del tutto legale e gratuita, si organizzeranno con lo streaming.

La2, Czech TV, Rtl, Orf, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, Sky Deutschland, oltre alle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play, che offrono il vantaggio di poter ascoltare la telecronaca in italiano, prerogativa sempre molto apprezzata dal fruitore medio delle partite in streaming. Da tenere in considerazione anche l’offerta di Now Tv che permette di vedere la sua piattaforma streaming gratuitamente per quattordici giorni e la possibilità di consultare i siti dei bookmakers che, non sempre, ma potrebbero trasmettere anche partite della Serie A.