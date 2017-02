Pensioni Ape Social, Quota 41, Opzione Donna, Ape Volontaria: requisiti ufficiali e modifiche Milleproroghe

Anche nel decreto Milleproroghe, in via di approvazione definitiva, sono contenute novità per le pensioni. I cambiamenti introdotti vanno inquadrati nel disposto combinato tra previdenza e occupazione, due facce della stessa medaglia. Più precisamente, stando alle ultime notizie e agli aggiornamenti di queste ore, è ufficiale lo stop al recupero dello 0,1% anche nel 2017 per quanto riguarda le pensioni. Garantita l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi fino all'entrata in vigore della misura strutturale. Salvi anche i lavoratori a tempo dell'Istat. Stabilizzati i precari dell'Iss: 230 saranno assunti subito.

Pensioni e politiche sociali: le altre novità contenute nel Milleproroghe

A completamento delle novità per le pensioni previste con gli emendamenti di queste ultime ore, ci sono le disposizioni previste dallo stesso governo Gentiloni con il decreto Milleproroghe. Il capitolo pensioni e politiche sociali si compone anche della norma che prevede il pagamento degli assegni il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, sempre se non esistono cause ostative, tranne per il mese di gennaio ormai trascorso, in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. Non solo, ma dal prossimo anno, i versamenti saranno effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.

Ecco poi sul fronte delle politiche sociali la decisione con cui entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il dicastero dell'Occupazione con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. Infine, fino ai 12 mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale istitutivo Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Pensioni e ultime notizie per il 2017

