Dichiarazione Iva 2017: proroga attesa ufficiale per domani venerdì in Consiglio dei Ministri. Non certa

C'è un proroga della dichiarazione Iva 2017 che è ancora al centro di discussioni e richiese e c'è un Consiglio dei ministri nella giornata di domani con cui saranno varate importanti novità. Se queste due questioni coincideranno non resta che attendere. Quel che è certo è la scadenza del 28 febbraio, ultimo dei 28 giorni a disposizioni per la trasmissione della stessa dichiarazione Iva 2017 all'Agenzia delle entrate. Ma a dirla tutta, lo slittamento dei tempi non resta così certo: le associazioni dei commercialisti sembrano accontentarsi di quanto ottenuto con il Milleproroghe.

Dichiarazione Iva 2017: quali modelli in attesa della proroga

I modelli di dichiarazione Iva 2017, in attesa di scoprire come andrà a finire la partita della proroga, sono resi disponibili dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul suo sito web e sul sito del Ministero dell'Economia. E tra i modello utilizzabili c'è anche quello Iva Base 2017 ovvero la versione semplificata di quello tradizionale. Può essere utilizzato dai soggetti Iva che nel corso del 2016 hanno determinato l'imposta dovuta o l'imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva; hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse; non hanno effettuato operazioni con l'estero come cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione e importazioni; non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi dell'istituto del plafond; non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Tempi e modi di presentazione dichiarazione Iva 2017

Anche nel caso della dichiarazione Iva Base 2017 occorre segnare sul calendario la data del 28 febbraio 2017, come ultimo giorno entro cui procedere alla trasmissione all'Agenzia delle entrate. Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore. Non a caso, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola. Vale la pena ricordare che la dichiarazione Iva Base 2017 non può essere utilizzata