Partite streaming Serie A siti, Rojadirecta, link venerdì, sabato e domenica 17-18-19 febbraio

La venticinquesima giornata del campionato di Serie A come sempre offrirà dieci partite interessanti, ognuna delle quali racchiude storie diverse. Eppure il terreno di gioco è lo stesso, come le regole del gioco e lo scopo. Quello di segnare più gol dell’avversario. Questa è la sintesi dello sport più seguito al mondo ed è facile capire perché sia così.

Venerdì, sabato e domenica 17-18-19 febbraio ognuna delle venti squadre del campionato, insieme ai rispettivi tifosi, proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo alla ricerca della gratificazione che solo una vittoria sa regalare. Ci saranno quelli che, conoscendo la superiorità dei propri beniamini, conteranno solo i minuti impiegati per esultare ai gol e al successo e chi invece si preparerà per l’ennesimo fine settimana di sofferenza.

Destino amaro, ma tutto sommato auspicabile se alla fine della stagione, l’esito di questa giostra risulti essere positivo. Insomma intorno ad ogni partita, in ogni stadio che vede impegnata una squadra di Serie A battono cuori e si liberano energie che pochi altri eventi riescono a smuovere in maniera così netta.

Ecco perché vasta sarà anche la platea che cercherà di vedere le partite in streaming, per risparmiare in termini economici e per avere la libertà di guardare i novanta minuti della propria squadra del cuore in piena libertà sul proprio dispositivo mobile. È iniziata la caccia ai link migliori, quelli che garantiscono la visione magari anche di buona qualità.

Link partite venerdì, sabato e domenica 17-18-19 febbraio

Quelli che si sono messi alla ricerca dei link per vedere in streaming le partite di venerdì, sabato e domenica 17-18-19 febbraio non devono dimenticare che questa modalità può nascondere delle insidie. Se questa tendenza si sta infatti diffondendo in maniera inequivocabile anche in Italia bisogna sempre ricordare di scegliere i siti legali che garantiscono anche una buona qualità audio e video.

Tra quelli più sicuri e che con più probabilità trasmetteranno le partite segnaliamo Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Rtl, Czech TV Sky Austria, La2 e Orf. Ricordiamo che per gli abbonati restano in campo le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, Sky Go e Mediaset Play. In questo caso, ovviamente anche la telecronaca sarà in italiano. Da valutare anche l’offerta Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni.

Inoltre è possibile consultare anche i siti dei bookmakers che potrebbero trasmettere qualche partita. In questo caso, però, bisogna per prima cosa iscriversi alla piattaforma e poi dimostrare di essere attivi, cioè di puntare con una certa continuità.

Il calendario della venticinquesima giornata di Serie A

Venerdì 17 febbraio

Juventus Palermo (ore 20.45)

Sabato 18 febbraio

Atalanta Crotone (ore 18.00) Empoli Lazio (ore 20.45)

Domenica 19 febbraio

Bologna Inter (ore 12.30) Udinese Sassuolo (ore 15.00) Chievo Napoli (ore 15.00) Pescara Genoa (ore 15.00) Sampdoria Cagliari (ore 15.00) Roma Torino (ore 18.00) Milan Fiorentina (ore 20.45)

Streaming partite Serie A Roja Directa

Di norma chi ha acquistato un abbonamento non è interessato allo streaming. La fenomenologia del tifoso di calcio parla di due specie predominanti. Quello che non riesce a rinunciare al confort del proprio divano per godersi lo spettacolo delle partite della Serie A. In questo caso l’iter è quello più classico. Abbonamento alla pay per view e fine dei giochi L’altra invece è rappresentata da chi è interessato anche al risparmio e per questo prende in considerazione lo streaming.

Una fetta sempre più consistente soprattutto di giovani. Bisogna però stare attenti. Uno dei siti più celebri, probabilmente anche perché uno dei primi ad offrire questo servizio Rojadirecta, non rientra in questa categoria perché, come tanti altri, trasmette senza alcuna autorizzazione le immagini ed espone anche al contagio di virus e trojan al vostro pc.