Empoli Lazio streaming

L’Empoli per dare una decisa sterzata verso la salvezza. La Lazio per continuare ad inseguire l’Europa, possibilmente quella dai contorni dalle grandi orecchie come quelle della Champions League. Questa potrebbe essere la sintesi di Empoli Lazio il posticipo del sabato sera che si giocherà al Castellani di Empoli. La squadra di Martusciello, nonostante la sconfitta subita contro l’Inter ha mantenuto invariato le distanze dalla zona salvezza.

Palermo e Crotone sono ancora a distanza di sicurezza, e tra l’altro sono impegnate in sfide alquanto complicate contro la Juventus e l’Atalanta. Ma questo non può rappresentare un alibi per una squadra che sta costruendo con grande fatica l’ennesima impresa della storia della sua permanenza nella massima serie. La salvezza sarebbe davvero un risultato importantissimo per la squadra allenata da Martusciello che è stato bravo a intervenire con la giusta delicatezza dopo la fine della gestione Sarri-Giampaolo che ha portato alla ribalta della cronaca la squadra toscana per il gioco spumeggiante che ha saputo proporre in quelle stagioni.

Ribalta che però è costata cara ai toscani visto che le pedine migliori hanno lasciato la squadra del presidente Corsi per accasarsi in club più prestigiosi. Dal canto suo la Lazio non può fermarsi vista la classifica corsa e considerato la forza dell’Inter. Empoli Lazio sarà visibile anche in streaming.

Empoli Lazio Bellusci guida la difesa

L’Empoli riabbraccia Bellusci che tornerà a guidare la difesa toscana. Martusciello spera di recuperare Pasqual e Costa, mentre Dimarco dovrebbe essere sicuramente abile ed arruolabile in vista dell’appuntamento contro i laziali. Il georgiano Mchedlidze dovrebbe invece abdicare in favore di Maccarone a causa di un brutto mal di schiena. A fargli compagnia nel reparto avanzato sarà sicuramente Pucciarelli.

Empoli Lazio Marchetti di nuovo ko

Marchetti di nuovo ko, out dieci giorni per una distorsione al ginocchio rimediata nel pre partita del match di lunedì sera contro il Milan, tra i pali Strakosha al Castellani. Riaggregato al gruppo Luis Alberto, farà parte dei convocati per Empoli dove mister Inzaghi pare intenzionato a confermare il 4-3-3 visto contro il Milan. Tuttavia, permane il ballottaggio Keita-Lulic nel tridente, ma il bosniaco potrebbe anche trovare posto in mediana al posto di Milinkovic Savic che nel pomeriggio verrà sottoposto a controlli medici.

Vedere Empoli Lazio in streaming

L’importanza di questo appuntamento è testimoniato anche dalla frenesia con cui i tifosi toscani, ma anche quelli laziali, stanno aspettando Empoli Lazio. Sarà l’intera città di Empoli a tifare per la squadra del cuore nella speranza di ottenere una vittoria utile a scrivere una parola quasi definitiva sulla lotta per la salvezza. Sono già iniziate le ricerche per capire come vedere Empoli Lazio in streaming.

Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare siti stranieri che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita. Czech TV, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland La2, Orf, sono quelli che indichiamo, sicuri e legali. A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano. Da valutare anche la proposta di Now Tv che offre la visione gratuita del suo pacchetto per quattordici giorni.

Da considerare anche la possibilità di sfruttare i siti dei bookmakers. Ma bisogna conoscere i limiti che questa opportunità comporta come quello dell’obbligo di iscrizione alla piattaforma e di fare scommesse.