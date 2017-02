Empoli Lazio streaming quando e come

Empoli Lazio è la sfida tra due convalescenti. I toscani vengono dalla sconfitta rimediata a San Siro contro l’Inter mentre i biancocelesti non sono andati al di là del pareggio per una rete a uno contro il Milan nello scontro diretto tra pretendenti all’Europa. Un risultato che non ha accontentato per niente i ragazzi di Inzaghi che sono stati scavalcati anche dall’Atalanta. Tutte e due le squadre devono vincere per avvicinare gli obiettivi che stanno perseguendo.

L’Empoli, alla ricerca di una salvezza che da quelle parti verrebbe festeggiata come uno scudetto, la Lazio appunto per tentare l’assalto all’Europa, magari a quella più prestigiosa. Ne consegue che le premesse per ammirare una partita interessante, che si potrà vedere anche in streaming, ci sono tutte. Come vedere questa sfida, se in diretta tv seduti sul divano, oppure attraverso smartphone, tablet e device mobili. L’importante è sapere quando inizierà la partita. Empoli Lazio sarà il posticipo del sabato sera.

Empoli Lazio El Kaddouri protagonista

C’è molta attesa dopo l’ottimo approccio con la maglia dell’Empoli per la prestazione di Omar El Kaddouri, protagonista nelle prime gare che ha disputato con la nuova maglia dopo essere stato ceduto a titolo definitivo dal Napoli alla società del presidente Corsi. Il marocchino in poche settimane è stato in grado di prendere saldamente le redini della trequarti empolese dimostrando doti tecniche e fisiche non sempre apprezzate sotto il Vesuvio.

Martusciello sa di poter contare su Skorupski, autore della migliore tra i pali da quando è arrivato in Italia come conferma anche un dato curioso. Il portiere polacco, di proprietà della Roma e su cui c’è un forte interessamento del Torino, può vantare infatti la media voti più alta di tutta la Serie A. In difesa c’è molta apprensione per Costa che non dovrebbe recuperare in tempo. Al suo posto il tecnico di Ischia farà scendere in campo Cosic affiancato da Bellusci.

Empoli Lazio Immobile rilancia la corsa

Dopo essere rimasto a digiuno con il Milan Immobile, fermo a quota dodici reti, cercherà di marcare il tabellino per rilanciare la corsa sui bomber Dzeko ed Higuain che comandano la classifica dei cannonieri della Serie A. Niente da fare per Marchetti che dovrà stare fermo ai box per una decina di giorni a causa di una distorsione al ginocchio rimediata nel pre partita contro i rossoneri.

I due olandesi, Hoedt e De Vrij, saranno le colonne portanti della difesa biancoceleste dopo le ottime prove fornite nelle ultime settimane. A centrocampo niente sembra poter togliere una maglia da titolare al capitano Billa mentre Milinkovic-Savic salterà sicuramente la sfida.

Quando e come vedere Empoli Lazio

Sono tantissimi i siti web che, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano all’estero possono trasmettere le partite di Serie A. Per questo molti, per rispondere al quesito quando e come vedere Empoli Lazio in streaming in maniera del tutto legale e gratuita, si organizzeranno con lo streaming.

La2, Czech TV, Rtl, Orf, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, Sky Deutschland, oltre alle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play, che offrono il vantaggio di poter ascoltare la telecronaca in italiano, prerogativa sempre molto apprezzata dal fruitore medio delle partite in streaming. Da tenere in considerazione anche l’offerta di Now Tv che permette di vedere la sua piattaforma streaming gratuitamente per quattordici giorni e la possibilità di consultare i siti dei bookmakers che, non sempre, ma potrebbero trasmettere anche partite della Serie A.