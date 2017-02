Atalanta Crotone streaming

La strada per la retrocessione è lastricata di buone intenzioni. Parafrasando Marx si potrebbe comprendere quello che sta succedendo a Crotone in queste ultime settimane. Palermo, Juventus, Roma e ora Atalanta sono le avversarie che i pitagorici hanno dovuto affrontare in successione negli ultimi quattro turni di campionato. Zero punti e tanta delusione per la squadra di Nicola che affronterà adesso gli orobici in trasferta con la mestizia di chi sa di aver probabilmente dato tutto senza ottenere in cambio nemmeno lo straccio di un punticino.

Atalanta Crotone potrebbe quindi essere l’ultima tappa di una via cruci anticipata. Non certo la partita migliore per la squadra di Nicola che naviga sconsolata al penultimo posto della classifica con un punto da recuperare nei confronti del Palermo, ma ben nove lunghezze dall’Empoli che sarebbe oggi salvo. Un abisso. E purtroppo ogni settimana diventa sempre più difficile colmarlo. Il tecnico dei calabresi ne è cosciente ma non può gettare la spugna quando mancano ancora tante partite alla fine della stagione e quando è chiaro che i suoi uomini ci credono ancora.

Affrontare però un’Atalanta che nonostante le tante partenze eccellenti durante il mercato di gennaio vuole continuare a credere nel sogno Europa League sarà un banco di prova davvero proibitivo. Intanto sono stanno per partire le consuete ricerche in internet da parte di tifosi ed appassionati per provare a vedere in streaming la sfida di Bergamo.

Atalanta Crotone pochi dubbi per Gasperini

In vista del match pochi dubbi albergano nella mente di Gasperini che dovrà sciogliere solo i nodi che riguardano la difesa. Un reparto nel quale saranno in due a giocarsi l’unica maglia ancora disponibile. I protagonisti saranno Toloi e Zukanovic con il primo che appare in vantaggio nelle gerarchie gasperiniane. Freuler e Cristante, invece è l’altro ballottaggio che però riguarda il centrocampo.

Spinazzola dovrebbe essere disponibile nonostante qualche problema fisico dovuto affrontare in settimana. La certezza intramontabile però è quella dell’attacco dove il Gomez-Petagna appare davvero intoccabile.

Atalanta Crotone Stoian titolare dopo la febbre

Mister Nicola non ha grandi problemi, ma deve solo decidere con quale modulo scendere in campo. Se cioè affidarsi all’abbottonatissimo 5-4-1, rinunciando quindi a Trotta e schierando invece Dussenne. Oppure ripresentare il 4-4-2. Stoian rientra dal primo minuto dopo la febbre, mentre a destra dovrebbe vedersi Tonev.

Vedere Atalanta Crotone streaming

Vedere Atalanta Crotone sarà un’impresa semplice. Soprattutto per chi viene deciderà di affidarsi alla modalità classica, quella cioè di sintonizzarsi su Sky Sport e Mediaset Premium, che oltre a trasmettere le partite della Serie A offrono anche il servizio di streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play, su iPad, iPhone e cellulari e tablet Android, ma anche su PC e Mac, smart TV e decoder e tutti i dispositivi mobili.

È necessario però aver sottoscritto l’abbonamento. Interessante anche la proposta di Now TV che permette di comprare anche le singole partite a chi non è abbonato. È possibile poi provare con i siti delle emittenti straniere che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio e trasmettono le immagini. Alcuni siti che si possono visitare potrebbero essere HRT in Croazia, CyBC a Cipro, MTG in Danimarca, RTS in Ecuador, TV6 in Estonia, TCS El Salvador, Yle in Finlandia, D8 in Francia, GPB in Georgia, ZDF in Germania.

Segnaliamo infine lo streaming con i siti dei bookmaker anche se in questo caso potrebbero esserci due limiti. Il primo è che non sempre sono visibili tutte le partite, il secondo è che per potere vedere le partite è necessario iscriversi al sito ed essere attivo, cioè puntare con una certa continuità.