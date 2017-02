Milan Fiorentina streaming

Montella incontra il proprio passato. Quello che gli ha consegnato materialmente il palcoscenico degli allenatori top. Ma Milan Fiorentina non potrà, per il tecnico di Pomigliano d’Arco, essere la gara del cuore. Troppo importanti i tre punti per una squadra che sogna ancora l’Europa e che deve affrontare una diretta rivale che arriverà a San Siro con il vento in poppa dopo la preziosa affermazione in Europa League in terra tedesca.

L’amarcord potrebbe continuare visto che Milan Fiorentina sarà l’ultima partita, dell’era Berlusconi. I rossoneri giocheranno poi a Reggio Emilia contro il Sassuolo e torneranno al Giuseppe Meazza solamente il 4 marzo, quando riceveranno il Chievo Verona e ormai la cessione del club al fondo cinese Sino-Europe Sports dovrebbe essere completata. Com’è risaputo, sono state fissate le due assemblee decisive per il primo e il tre marzo. In una di queste date dovrebbe essere, a scanso di clamorosi quanto improbabili dietro front, firmato il contratto di compravendita del Milan per il quale si aprirà una nuova epoca.

I supporters rossoneri sperano che non sia inferiore a quella vissuto durante la lunga reggenza di Silvlio Berlusconi durante la quale il Milan è arrivato ad occupare stabilmente le posizioni di vertice nel calcio mondiale e spesso preso a modello per il gioco e l’organizzazione espressa in campo. E saranno in tanti a seguire il match, anche in streaming, per tributare il loro grazie a un Presidente che ha fatto sognare intere generazioni di tifosi rossoneri.

Milan Fiorentina si rivede Bacca

Toh, nell’attacco rossonero, si rivede Bacca. Dovrebbe essere infatti proprio il colombiano a vestire una maglia da titolare del tridente offensivo della squadra di Montella insieme a Suso e Deulofeu che ha già convinto il tecnico campano sull’opportunità di schierarlo in campo fin dal primo minuto. A centrocampo molto probabilmente Sosa, che ha giocato una discreta partita nel match contro la Lazio, partirà dal primo minuto, mentre in difesa tornerà Paletta dopo la squalifica.

Milan Fiorentina Bernardeschi squalificato

L’eroe del giovedì di coppa, quel Federico Bernardeschi che ha festeggiato il suo ventitreesimo compleanno con la saetta scagliata direttamente da calcio di punizione che ha regalato una preziosissima vittoria alla Fiorentina nel match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Borussia Mönchengladbach. Proprio Bernardeschi però non potrà ripetere queste gesta a San Siro perché squalificato. Paulo Sousa però recupererà Astori, Badelj, Kalinic, Rodriguez, Salcedo e Tomovic che hanno scontato le rispettive giornate di squalifica.

Vedere Milan Fiorentina in streaming

Sono tanti quelli che già si stanno organizzando per vedere Milan Fiorentina in streaming. Una partita che solletica la curiosità di appassionati e tifosi visto che si tratta di due squadre che amano giocare a calcio e si affronteranno certamente a viso aperto. Chi vuole adottare questa modalità dovrà stare attento a scegliere i siti web migliori, quelli legali, e per lo più stranieri, che hanno acquistato all’estero i diritti per trasmettere le partite del campionato italiano.

Tra i tanti quelli che segnaliamo sono Rtl, Czech TV, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2 Sky Austria, Orf che offrono anche una buona qualità audio e video. Per chi è invece alla ricerca di una qualità ancora superiore ecco che in soccorso arrivano le piattaforme streaming di Sky, Sky Go e Mediaset Premium, Mediaset Play. In questo caso anche la telecronaca sarà in italiano, ma sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento. I non abbonati potranno provare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv o i siti dei bookmakers.