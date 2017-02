Bologna Inter streaming

Non c’è pace per Roberto Donadoni. La tremenda sconfitta subita in casa contro il Napoli sembra aver lasciato un segno indelebile nella mente dei suoi calciatori. Dopo quel sette a uno è arrivata la sconfitta interna contro un Milan ridotto in nove uomini e, quella ancora più rocambolesca ed incredibile, maturata a Marassi dove in pochi minuti la Sampdoria ha ribaltato lo svantaggio nel finale.

Bologna Inter è quindi la sfida peggiore che potesse capitare in questo momento al tecnico lombardo che sembra nuovamente aver smarrito il filo con la vittoria e con le prestazioni che sembrava aver trovato prima del big bang vissuto contro la squadra di Sarri. Ospitare un’Inter sempre più affamata di punti e di vittorie deve essere un po’ come invitare un lupo a guidare un gregge di pecore. Tra le altre cose i rossoblù saranno ancora in emergenza soprattutto in difesa e, probabilmente, subiranno l’ennesima contestazione dei propri tifosi stanchi delle batoste ricevute in così poco tempo.

Sarà interessante seguire lo svolgimento di questi novanta minuti, anche in streaming per chi lo volesse, per capire se avrà la meglio la voglia di riscatto dei bolognesi o il cinismo spietato della corazzata nerazzurra lanciata a pieno regime verso la conquista di un piazzamento Champions.

Bologna Inter rossoblù incerottati

Rossoblù incerottati si diceva. Nel lunch match della domenica Donadoni dovrà tenere presente dell’ennesima emergenza che riguarderà in particolar modo la sua linea difensiva. Benzina sul fuoco per un ambiente che sembra essere sempre più sull’orlo di una crisi di nervi. Vigilia quindi non certo tranquilla per il tecnico che dovrà pensare a come ovviare alle assenze di Maietta, squalificato, e di Destro, Gastaldello, Okwonkwo.

La ciliegina sulla torta è rappresentata anche sulle condizioni precarie di Rizzo che è in forte dubbio per la partita del Dall’Ara. Petkovic dovrebbe invece occupare il vertice del tridente d’attacco rossoblù.

Bologna Inter Miranda e Medel dal primo minuto

Vincere a Bologna per preparare al meglio la sfida di domenica prossima alla Roma. Quello che potrebbe essere il primo crocevia fondamentale per ridurre il gap dal novero delle dirette concorrenti, di cui la Roma rappresenta certamente un’esponente di primo livello, per la conquista di una posizione utile a disputare la prossima Champions League. Sogni e fantasie per essere concretizzate, hanno bisogno di certezze.

E da qui bisogna partire. Dalla vittoria contro il Bologna senza la quale i discorsi sul futuro apparirebbero fumosi e in qualche modo pretenziosi. Pioli è consapevole di ciò e lo dimostrerà non risparmiando nessuna delle sue pedine più importanti al Dall’Ara. A iniziare da Miranda e Medel, in campo dal primo minuto nonostante siano entrambi diffidati.

Vedere Bologna Inter in streaming

Per capire dove e come vedere Bologna Inter in streaming è consigliabile scegliere sempre i siti legali e sicuri che mettono al riparo da spiacevoli sorprese o da sanzioni legali. Questi che vi segnaliamo, e cioè Sky Deutschland, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Sky Austria, rientrano tra quelli più sicuri che trasmetteranno molto probabilmente il match garantendo oltre alla piena legalità, anche una buona qualità audio e video.

Restano sul tappeto le alternative streaming offerte da Sky con Sky Go e da Mediaset Premium con Mediaset Play per chi ha un abbonamento o quella di Now Tv che propone gratuitamente il proprio pacchetto per quindici giorni, ideale invece per coloro che un abbonamento non ce l’hanno affatto.

Da tenere in considerazione anche la possibilità di seguire i siti dei bookmakers che anche in Italia, da qualche tempo a questa parte, hanno iniziato, non sempre e non per tutte le partite a dire il vero, a trasmettere qualche incontro della Serie A.