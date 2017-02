Chievo Napoli streaming

Dimenticare Madrid. Questo il mantra che Sarri sta cercando di inculcare nelle menti dei propri calciatori in vista di Chievo Napoli. La sconfitta del Bernabeu, benché ampiamente preventivabile, potrebbe lasciare pericolosi strascichi nella mente e nelle gambe di ragazzi che non conoscevano sconfitte da un’altra trasferta terribile. Quella contro la Juventus del 29 ottobre scorso.

Le polemiche seguite alle affermazioni a dir poco inopportune del presidente Aurelio De Laurentiis che aveva criticato il tecnico toscano per le scelte inadeguate, ipse dixit, potrebbero distogliere il Napoli dall’obiettivo. Che resta tutt’altro che semplice da raggiungere. Insomma la trasferta di Madrid porta in dote parecchie tossine, anche di natura psicologica che potrebbero trasformare le gambe di Mertens e compagni in blocchi di marmo.

Un pericolo che bisogna evitare visto che il Chievo delle ultime settimane è apparso di nuovo arrembante come all’inizio del campionato. Una grana in più per Sarri che, come Mosè, dovrà guidare la traversata del Mar Rosso che assume per l’occasione le fattezze del Bentegodi. Archiviare la sconfitta di Champions e ripartire subito in campionato. Così sono abituate a fare le grandi.

Così dovrà fare anche il Napoli per mandare un chiaro segnale al campionato. Chievo Napoli, per quelli che non riusciranno ad accomodarsi sulle tribune dell’impianto veronese, sarà probabilmente visibile anche in streaming.

Chievo Napoli Pellissier fermo ai box

Maran potrà schierare fin dal primo minuto Cesar, che quindi si candida prepotentemente per occupare uno dei due posti al centro della difesa clivense. Il pacchetto arretrato verrebbe completato da Dainelli, Spolli e Gamberini. Pellissier invece è fermo ai box e questo apre scenari ottimistici per Inglese che verrà confermato quasi sicuramente in attacco. Certezze invece che non abitano nella mente di Meggiorini visto che probabilmente inizierà dalla panchina per poi entrare in campo a partita già iniziata. Perde quota l’ipotesi del doppio trequartista con De Guzman al fianco di Birsa.

Chievo Napoli Sarri pensa al turnover

La trasferta di Madrid ha consumato molte energie. Sia fisiche che mentali. Ovvio, visto il prestigio della sfida e l’intensità con la quale è stata disputata la partita contro il Real Madrid. Ecco perché Sarri pensa di applicare un discreto turnover in vista della sfida contro il Chievo. Il tecnico toscano, che ha recuperato tutti gli effettivi potrebbe far rifiatare Koulibaly, Zielinski e Diawara. Non Hysaj che rientra dalla squalifica e occuperà normalmente la fascia destra.

Chievo Napoli streaming come vedere la partita

Anche Chievo Napoli può essere vista in diretta live streaming in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest'anno offrono gratuitamente, solo per gli abbonati ovviamente, i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma per vedere Chievo Napoli si può valutare anche la possibilità di usufruire dell'offerta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare.

