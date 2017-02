Pensioni ultime notizie quota 100, quota 41, mini pensioni i numeri non tornano e crescono privilegi

Nuove misure previste dal sistema previdenziale italiano, novità per le pensioni che si stanno portando effettivamente avanti, e novità per le pensioni che, invece, si vorrebbero fare, ma ancora ben lontane mettono in luce situazioni ancora controverse e, alla luce delle ultime notizie, possiamo affermare i ancora una volta i numeri non tornano e continuano ad aumentare i privilegi. Si tratta di una situazione non nuova, che spesso nel corso di questi ultimi anni è emersa, ma che si sperava non andasse avanti. E, invece, le ultime notizie continuano a confermare queste condizioni.

Novità per le pensioni annunciate e numeri che non tornano

Dalle ultime notizie sulle ultime novità perle pensioni di mini pensione e quota 41 sarebbe emerso che su una stima di 300mila persone che, complessivamente, hanno i requisiti per poter chiedere mini pensione con oneri e senza oneri e quota 41 e che si preparano a ricevere le missive da parte dell'Istituto di Previdenza che comunicheranno ai lavoratori di aver raggiunto i requisiti per andare in pensione con mini pensione e quota 41, solo 65mila potranno presentare domanda effettivamente. E ci si chiede: i rimanenti cosa faranno? Aspetteranno il prossimo 2018 per presentare domanda per andare in pensione prima? Potrebbe certo essere una ipotesi, se non fosse per il fatto che per il 2018 è previsto una stanziamento minore per la mini pensione e potrebbe bastare per una platea, secondo le stime, di 20mila persone al massimo. Ancora una volta, dunque, un grande errore: far credere ai lavoratori, e nemmeno a tutti considerando i paletti e le condizioni previste da mini pensione e quota 41, di poter andare in pensione prima, definire le regole di prepensionamento con mini pensione e quota 41, ma, di fatto, ridurre ancora la platea di beneficiari per mancanza di soldi per tutti.

Privilegi che continuano ad aumentare

E mentre i numeri non tornano ancora tra annunci di novità per le pensioni e platea di beneficiari inferiore alle aspettative, situazione che contribuirà a creare ulteriore squilibrio, dall’altra parte, i privilegi continuano ad aumentare con novità riservate solo a determinate categorie di persone:

dipendenti degli istituti di credito; personale della P.A.; giornalisti.



Privilegi e possibilità di uscire prima per personale della P.A.

Le ultime notizie riportate da una circolare dell'Istituto di Previdenza di qualche giorno fa hanno, infatti, chiarito che i dipendenti pubblici che abbiano iniziato l'attività lavorativa a gennaio 1996, ma che vantino allo stesso tempo periodi contributivi precedenti derivanti da lavoro dipendente o autonomo nel settore privato, possono maturare la pensione con sistema contributivo se hanno raggiunto dopo il primo gennaio 2012, anno di entrata in vigore delle attuali norme pensionistiche, i requisiti di pensionamento oggi richiesti. Il pensionamento con tale trattamento pensionistico vale anche, ha precisato l'Istituto di Previdenza, per coloro che hanno chiuso il loro rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 con una minima contribuzione effettiva di 5 anni. I requisiti richiesti oggi sono:

66 anni di età (66 anni e 3 mesi dal 2013, 66 anni e 7 mesi dal 2017) e 20 anni di contributi con l'importo della pensione superiore a 1,5 volte l'assegno sociale; 63 anni di età (63 anni e 3 mesi dal 2013, 63 anni e 7 mesi dal 2017) e 20 anni di contributi con l'importo della pensione superiore ad 2,8 volte l'assegno sociale; 70 anni di età (70 anni e 3 mesi dal 2013, 70 anni e 7 mesi dal 2017) e almeno 5 anni di contribuzione effettiva; 41 anni di contributi, e calcolo della speranza di vita, per le pensione anticipata.



Privilegi per impiegati di istituti bancari e giornalisti

Mentre l’attesa e le richieste sono per novità per le pensioni universali che permettano a tutti di andare in pensione prima rispetto ai rigidi requisiti oggi fissati, ulteriori privilegi coinvolgono i lavoratori degli istituti bancari e i giornalisti. Per i lavoratori degli istituti di credito è stato già dato il via libera ad un decreto per la pensione anticipata, portando da cinque a sette anni il periodo di tempo entro il quale è possibile percepire l'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato alle imprese che aderiscono ai Fondi di solidarietà settoriali fino al raggiungimento dei normali requisiti pensionistici. Questo scivolo di accompagnamento alla pensione è stato pensato per permettere di andare in pensione prima ai lavoratori del settore bancario che in questi ultimi periodi sono stati soggetti a diversi piani di riorganizzazioni interne.

Per quanto riguarda, invece, i giornalisti, le ultime notizie, hanno confermato uno stanziamento aggiuntivo di circa 23 milioni di euro per il periodo 2017-2021 per il prepensionamento dei giornalisti di imprese editoriali in crisi che attivino piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. La pensione anticipata potrà essere garantita ai giornalisti che abbiano almeno 58 anni di età e 18 anni di contributi, a fronte di una contestuale assunzione di nuovo personale giornalistico. Il piano dovrebbe essere quello di un’assunzione a tempo indeterminato ogni tre pensionamenti anticipati.