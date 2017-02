Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Renzi, Bersani, D'Alema

Nonostante si cerchi di evitare la scissione e anche l’ex premier Renzi, come riportano le ultime notizie, avrebbe invitato l’opposizione interna a non andare via, lo scontro all’interno del centrosinistra continua ed è anche forte sotto certi punti di vista. Tra l’ex premier che sembra puntare dritto verso la sua strada di congresso subito, primarie ed elezioni, l’ex segretario del centrosinistra Bersani che auspica elezioni non subito per affrontare prima questioni più urgenti per il Paese cercando, allo stesso tempo, di evitare la scissione, e Massimo D’Alema che, invece, della scissione è ben convinto, è chiaro che le posizioni sono ben diverse. Cosa aspettarsi dunque per i prossimi giorni?

Le ultime posizioni di Matteo Renzi e conseguenze per novità per le pensioni

Nonostante l'invito all'opposizione interna a non andare via, Renzi e i suoi sono convinti che non ci sia più nulla da fare per evitare la rottura, andando avanti con l'intenzione di organizzare un congresso subito, cosa che certamente non fa piacere a Bersani, che invece continua a rilanciare, come riportano le ultime e ultimissime notizie, su un congresso in autunno, per andare alle elezioni nel 2018 e affrontare prima questioni più importanti per l'Italia. Ma non solo: nonostante l’incertezza, ancora, su quando si terranno effettivamente le nuove elezioni, Renzi sembra aver avviato una sorta di compagna elettorale, prima con l’annuncio, sul suo blog, di un nuovo taglio dell’Irpef, poi con novità per le pensioni, e quindi con l’annuncio del taglio alle ricche pensioni degli altri esponenti politici. Si tratta di misure che, come ben si capisce, rappresentano comunque un impegno in una logica del consenso, ma che, prima o poi, dovranno essere trasformate in realtà perchè altrimenti si rischia di perdere credibilità che, dopo quanto già accaduto, non sarebbe certo positivo per Renzi. E l’occasione in cui rilanciarle come misure prossime saranno certamente le prossime elezioni, quando ne sarà definita una data certa.

Le ultime affermazioni di Bersani e conseguenze per novità per le pensioni

Pur avendo continuato ad affermare anche negli ultimi giorni una non volontà alla scissione della maggioranza, l’ex segretario del centrosinistra, Pierluigi Bersani, non sembra essere ben disposto ad andare oltre. Lo scontro con Renzi, soprattutto stando alle ultime e ultimissime notizie, si è fatto sempre più serrato negli ultimi periodi ormai una riunione sembra piuttosto difficile. Secondo quanto affermato da Bersani, il centrosinistra nel corso degli anni ha perso buona parte del suo progetto originario, che era fondato su un'ispirazione ulivista e popolare e proprio per rilanciare questa idea ha parlato del progetto di un nuovo Ulivo, 4.0, che punterebbe a ritrovare coesione sociale e a superare quelle attuali diseguaglianze sociali, attraverso il rilancio di importanti tempi come:

questione occupazionale; novità per le pensioni; misure sociali.

Le ultime posizioni di Massimo D’Alema, progetti e conseguenze per novità per le pensioni

Nell'immenso dibattito sugli scenari politici del centrosinistra che potrebbero definirsi nei prossimi giorni e tra i tanti tentativi di mantenere la maggioranza unita, chi è davvero convinto che l'era Renzi sia giunta al termine è Massimo D'Alema che in questi giorni, come riportano le ultime e ultimissime notizie, avrebbe affermato di essere già oltre le attuali discussioni su come ricompattare la maggioranza e di ritenere che la stagione politica di Renzi sia giunta al termine. Ed è già pronto a qualcosa di nuovo, lui che probabilmente è l’unico a volere effettivamente una scissione. Nelle intenzioni di D’Alema ci sarebbe il progetto di una sinistra socialista, con un 'listone', che potrebbe avere il 10%, pur spiegando che per nuove elezioni sarebbe meglio aspettare il 2018 per dedicarsi a quelle questioni prioritarie già sottolineate da Bersani. E questa sua posizione lascia intendere un appoggio all’attuazione di novità per le pensioni, soprattutto perché collegate al lavoro, e a misure sociali, come l’assegno universale che, come detto dalla stessa Comunità, è già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari, mancando solo da noi e in Grecia.