Udinese Sassuolo streaming

Udinese e Sassuolo sono separate da appena due punti in classifica. I friulani sono in vantaggio, ma devono stare attenti al tentativo di rimonta che i neroverdi di Di Franesco potrebbero mettere in atto anche per cancellare la sconfitta interna patita contro il Chievo di Maran nell’impegno della scorsa settimana. Si tratta di un match che promette contenuti altamente interessanti anche per la filosofia di gioco, improntata alla costruzione più che alla distruzione del gioco avversario.

Per questo motivo le previsioni sono in equilibrio e l’attesa di tifosi ed appassionati, pronti ad utilizzare anche lo streaming per non perdersi questa partita. I numeri però parlano chiaro e non sorridono alla squadra di Delneri. Le due squadre si sono affrontate nel massimo campionato in cinque occasioni e gli emiliani sono usciti sempre imbattuti con due vittorie e tre pareggi. Gli ospiti sono riusciti a mantenere inviolata la porta per tre occasioni. E questa statistica preoccupa l’Udinese, a secco da due partite.

Il Sassuolo, smaltita l’emergenza infortuni, pare in recupero dopo un brutto avvio di stagione: due vittorie in trasferta consecutive. Le due difese rappresentano forse il tallone d’Achille per entrambe le squadre che concedono molto alle iniziative avversarie. I friulani detengono il non esaltante primato di squadra che ha incassato più reti su calcio di rigore, ben sei. Di contro gli emiliani ne hanno subiti nove su azioni nate da calcio d’angolo. Decisivo potrebbe risultare anche il fattore campo con la Dacia Arena pronta a sostenere in maniera convinta i bianconeri.

Udinese Sassuolo Thereau regolarmente in campo

Per l’occasione il tecnico friulano ha deciso di confermare la stessa difesa ammirata negli ultimi incontri. La cerniera difensiva sarà quindi compost da Widmer e Samir sulle fasce e Danilo e Felipe coppia centrale. Ballottaggio tra Hallfredsson e Kums per la cabina di regia e questa volta sembrerebbe davvero toccare all’islandese.

Anche Fofana non è certo di una maglia da titolare insidiato da molto vicino da Badu. Certo di scendere in campo fin dal primo minuto invece Jankto. Si rasserena invece la situazione intorno a Thereau che, nonostante un problema al ginocchio, sarà regolarmente in campo. De Paul e Zapata completeranno il reparto.

Udinese Sassuolo ballottaggio tra Antei e Cannavaro

Ballottaggio tra Antei e Cannavaro. Un nodo che Di Francesco dovrà sciogliere dopo la squalificato Letschert che ha aperto una casella libera al fianco di Acerbi che il tecnico dovrà riempire al più presto visto che mancano ormai poche ore al fischio di inizio della partita. Il pacchetto arretrato verrà completato dalla spinta di Gazzola e Peluso sulle fasce.

Aquilani, Pellegrini e Duncan saranno i tre di centrocampo mentre l’insostituibile Berardi e farà reparto insieme a Matri che però è insidiato dal recuperato Defrel, mentre Politano si giocherà l’ultima maglia disponibile con Ragusa.

Udinese Sassuolo streaming come vedere la partita

Anche Udinese Sassuolo può essere vista in diretta live streaming in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest’anno offrono gratuitamente, solo per gli abbonati ovviamente, i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma per vedere Chievo Napoli si può valutare anche la possibilità di usufruire dell’offerta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare.

Oppure per capire come vedere la partita bisogna ricercare pazientemente sul web i siti dei canali satellitari stranieri che, avendo acquistato i diritti per trasmettere le partite della Serie A all’estero possono mandare le immagini sui propri siti web. Qualche esempio su come vedere la partita Udinese Sassuolo? In Bulgaria bTV Action, in Colombia RCN TV, nel Regno Unito BT, Sport e ITV, Venezuela Meridiano Television, in Ucraina Ukrayina e Televizija OBN, in Bosnia ed Erzegovina BHRT in Uzbekistan UzReport TV, in Costa Rica Teletica, in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV.

Infine da tenere in considerazione anche i portali dei bookmakers che però presentano alcuni paletti come l’obbligo di iscrizione alla piattaforma e quello di essere attivi con le puntate.