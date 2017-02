Pescara Genoa streaming

Pescara Genoa sarà l’evento della domenica. Non tanto per particolari motivi legati ad intrecci di classifica o ad obiettivi da raggiungere. A meno di miracoli, ormai, il destino per il Pescara sembra già essere scritto. Ed è quello triste della retrocessione in Serie B. Stesso discorso per il Grifone che ormai sembra aver blindato la salvezza e dovrà provare a onorare il campionato fino in fondo anche se, chiaramente, in queste condizioni gli stimoli non possono essere quelli migliori.

L’evento che andrà in scena allo stadio Adriatico è il ritorno sul palcoscenico della Serie A di uno dei personaggi più rivoluzionari, per questo controverso e inviso a molti, del calcio italiano. Si tratta del boemo Zdenek Zeman scelto dal presidente Sebastiani come sostituto di Oddo che ha dovuto gettare la spugna a causa di risultati che non arrivavano e da una squadra che sembrava non più sintonizzata sulle stesse frequenze.

Zeman dovrebbe fare il miracolo, ma più probabilmente iniziare una faticosa ricostruzione che sulle macerie di questa maledetta stagione, potrebbe riservare nuove gioie il prossimo anno. Abruzzesi che affronteranno il Genoa di Ivan Juric che proverà a conquistare una vittoria a questo punto valida più per il morale che per particolari esigenze di classifica. Chi non vuole perdersi il ritorno di Zeman sulla panchina di una squadra di Serie A potrà tentare anche la soluzione dello streaming per vedere Pescara Genoa.

Pescara Genoa Gilardino di nuovo ko

Gilardino di nuovo ko e nessuna possibilità di scendere in campo nel match contro il Genoa. Subito una brutta notizia per Zeman appena approdato sulla panchina abruzzese. Anche Campagnaro e Bahebeck non saranno disponibili in vista della sfida al Grifone. Zeman ha subito provato il 4-3-3, il modulo che è diventato un credo indiscutibile per lui. Nel tridente offensivo occasione in arrivo per Mitrita che, assieme a Benali, sosterrà Capra.

Pescara Genoa conferma per Rigoni

Juric sarà costretto a fare i conti con i problemi di Veloso e Gentiletti che, insieme a Ntcham non sembrano in grado di poter essere arruolati nella sfida contro il Pescara. Biraschi invece potrebbe aver recuperato dai fastidi muscolari e dovrebbe essere regolarmente a disposizione del tecnico che sembra orientato a farlo partire però dalla panchina.

Izzo finalmente si riprenderà la sua posizione in difesa fin dal primo minuto di gioco in uno schieramento a che prevede l’abbassamento di Laxalt. In mezzo al campo troverà posto Cataldi al fianco di Hiljemark. Conferma per Rigoni. Al fianco di Simeone dovrebbe spuntarla Palladino.

Vedere Pescara Genoa in streaming

Per vedere Pescara Genoa, si potranno scegliere diverse strade. C’è chi la seguirà comodamente da casa perché ha un abbonamento alla pay per view e chi invece si recherà allo stadio. Altri ancora preferiranno cercare il sito giusto per seguire la partita in streaming. Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare siti stranieri che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A all’estero e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita.

Sky Deutschland, Czech TV, Rtl, Sky Austria La2, Orf, Arena Sport del Montenegro, sono quelli sicuri e legali che potrebbero trasmettere il match. A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano. Da valutare, per chi non ha un abbonamento, anche l’offerta di Now Tv che propone il suo pacchetto gratis per quattordici giorni e i siti dei bookmakers che però non garantiscono la visione dell’evento.