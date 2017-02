Streaming Milan Fiorentina: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Il posticipo della venticinquesima giornata di Serie A vedrà darsi battaglia Milan e Fiorentina, due squadre molto vicine in classifica, dal momento che i rossoneri vantano 40 punti, uno in più dei viola, ed entrambe sognano un posto in Europa.

Una sfida accesissima che sta già canalizzando l'attenzione di tutti i tifosi e di tutti gli appassionati di calcio che non vorranno perdersi la gara per nessuna ragione al mondo e, coloro che non potranno andare a San Siro, sono già alla ricerca del sistema più efficace di vedere Milan Fiorentina. C’è chi sceglierà la diretta tv e chi invece proverà a vedere live gratis la partita sui siti streaming.

Milan Fiorentina Serie A il passato di Montella

Ci sarà da sudare per entrambe le squadre: una sfida delicatissima che potrebbe già escludere una delle due nella corsa per l’Europa. Una gara molto sentita, soprattutto per Vincenzo Montella, il tecnico del Milan ha un passato importante sulla panchina viola quella che gli ha permesso di diventare grande. Una sfida estremamente sentita perché Montella perse l’accesso in Champions League quando era alla guida della Viola all’ultima giornata proprio contro il Milan.

Adesso il tecnico di Pomigliano d’Arco allena proprio i rossoneri e vorrà dimostrare a suon di vittorie che, se alla guida della squadra giusta, può raggiungere i vertici del calcio continentale. In casa Milan tiene banco il caso Bacca, uno dei calciatori più rappresentativi fino allo scorso anno e adesso diventato un vero oggetto del mistero: l’impressione è che Montella voglia dare un’altra chance al colombiano, anche se le voci di un suo presunto addio si fanno, giorno dopo giorno, sempre più insistenti.

Eppure, con l’infortunio di Bonaventura, il tecnico rossonero sarà quasi obbligato a inserire Bacca tra i titolari con Deulofeu spostato a sinistra e Suso ad agire sul versante opposto. A centrocampo, invece, Locatelli potrebbe lasciare spazio a Sosa in cabina di regia, mentre in difesa dovrebbe tornare arruolabile Paletta al centro della retroguardia.

Milan Fiorentina Sousa con Ilicic, Borja Valero e Kalinic

Una sfida dal sapore intenso, che attirerà tantissimi tifosi che passeranno la domenica sera con il naso incollato allo schermo del computer in cerca dei siti migliori dove poter vedere la diretta streaming della gara. La Fiorentina dovrà fare attenzione alla stanchezza, giovedì sera, infatti la Viola ha speso tantissime energie per la sua gara di Europa League contro il Borussia Monchengladbach, vinta in trasferta grazie alla punizione gioiello di Bernardeschi.

Sarà una sfida nella sfida per il team di Paulo Sousa riuscire a fare risultato a Milano anche dopo i sacrifici infrasettimanali. Lo stesso Bernardeschi non potrà partecipare alla partita dal momento che deve scontare un turno di squalifica, il tecnico Sousa lancia il 3-4-2-1 con Ilicic e Borja Valero ad agire alle spalle dell’unica punta Kalinic.

Vedere Milan Fiorentina sui siti streaming

Milan Fiorentina sarà una gara spettacolare che tutti i tifosi e gli appassionati di calcio che non potranno assistere allo spettacolo in campo, potranno seguire anche sui siti streaming, dal momento che esistono tantissime possibilità che offrono le partite anche rispettando criteri legali. Si tratta dei siti di canali satellitari stranieri, che avendo comprato i diritti televisivi delle gare del campionato italiano possono trasmettere Milan Fiorentina in maniera del tutto gratuita e legale. La2, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Czech TV, Orf tutti siti che trasmetteranno Milan Fiorentina in streaming, a cui si aggiungono Sky Go e Mediaset Premium che offrono anche la telecronaca in italiano.

Now Tv invece offre gratuitamente per quattordici giorni la possibilità di utilizzare la propria piattaforma streaming. Da valutare anche la possibilità dei siti dei bookmakers che però presentano diversi limiti.