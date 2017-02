Milan Fiorentina streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Fischio di inizio alle ore 20.45: il posticipo domenicale della venticinquesima giornata di campionato vedrà affrontarsi Milan e Fiorentina, due delle squadre più interessanti dell’intero panorama italiano. Una sfida dal sapore europeo che i tifosi delle due squadre che non riusciranno a vederla allo stadio, potranno seguire scegliendo i siti web migliori in streaming. Come e dove vedere i novanta minuti di San Siro sono poi le altre incertezze di questa vigilia.

Milan Fiorentina sfida per l’Europa

Una gara dal sapore particolare per il tecnico del Milan Vincenzo Montella che ha dimostrato tutto il suo valore da allenatore proprio sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico sente molto da vicino questa partita, sia perché è stato il tecnico della Viola, sia perché tra Milan e Fiorentina c’è una vecchia questione ancora aperta, che ci riporta proprio ai tempi di Montella alla Fiorentina quando la Viola perse la qualificazione alla Champions proprio per mano del Milan all’ultima giornata.

Ma la sfida è resa interessantissima anche dalla posizione in classifica che occupano le due squadre, entrambe a ridosso dell’Europa League con il sogno di riprendere quota e partecipare a una competizione europea il prossimo anno. Si tratta quindi di una vera e propria sfida per l’Europa anche se il campionato è ancora lungo ed entrambe hanno tutte le carte in tavola per combattere fino all’ultima giornata.

È chiaro che questo scontro diretto darà uno sprint in più a chi vincerà e metterà nei guai la squadra che invece ne uscirà sconfitta. Un pareggio, per entrambe, significherebbe perdere terreno prezioso sulle concorrenti, in una fase del campionato in cui non sono ammessi passi falsi.

Milan Fiorentina Montella ritrova Paletta

La tensione è alle stelle, la partita si preannuncia carica di adrenalinico fascino per non generare un traffico enorme sul web, con tantissimi tifosi intenti a vedere Milan Fiorentina in streaming in maniera gratuita e del tutto legale. Le due squadre si daranno battaglia a viso aperto, la Fiorentina è stanca dopo le fatiche di Europa League, dove la Viola è andata a imporsi nella tana del Borussia Monchengladbach grazie alla rete-gioiello di Bernardeschi su punizione.

Purtroppo Paulo Sousa non potrà contare sul sinistro fatato del talento fiorentino perché squalificato, per tale ragione ridisegnerà la squadra con un 3-4-2-1 con Borja Valero e Ilicic ad agire alle spalle dell'unica punta Kalinic. Montella, con ogni probabilità, risponderà con un 4-3-3 con un attacco composto dal tridente Deulofeu-Bacca-Suso, e con Sosa che prenderà il controllo della cabina di regia al posto di Locatelli. Montella, inoltre, ritrova Paletta e Kucka che, dietro le quinte, rappresentano il vero motore della squadra rossonera.

Come e dove vedere Milan Fiorentina in streaming

Per fortuna dei tanti tifosi che non avranno la possibilità di raggiungere lo stadio San Siro, sarà possibile vedere Milan Fiorentina in streaming su tantissimi siti web che avendo regolarmente comprato i diritti del campionato italiano, possono tranquillamente trasmettere tutte le partite di serie A. Ecco come e dove vedere questa sfida. Su Czech TV, Orf, Sky Deutschland, La2, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, a cui si aggiungono i più noti Sky Go e Mediaset Play, ovvero le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, che offrono anche il vantaggio di poter ascoltare la telecronaca di Milan-Fiorentina in lingua italiana.