Milan Fiorentina streaming. Siti web. Dove e come vedere

Tutto è pronto per la sfida più emozionante della venticinquesima giornata: il big match tra Milan e Fiorentina, due squadre separate in classifica da un solo punto ed entrambe con gli stessi sogni europei nel cassetto.

Il fischio di inizio è previsto per le 20.45 di domenica sera, e non tutti hanno già deciso dove e come seguire la partita. Saranno in molti a scegliere il confort del proprio divano che a volte, quando si è sottoscritto l’abbonamento alla pay per view può essere più comoda di una poltrona dello stadio. Altri invece seguiranno il match in streaming sui siti web.

Milan Fiorentina un sogno chiamato Europa League

Il Milan manca dalle competizioni europee da troppo tempo, la Fiorentina è reduce da una vittoria importantissima in casa del Borussia Monchengladbach, dimostrando così di avere la caratura per poter partecipare in pianta stabile in Europa League. Eppure, per il momento, nessuna delle due squadre occupa in classifica un posizionamento europeo: inoltre, lo scontro diretto, in una fase così delicata del campionato, non fa che rendere la sfida ancora più esaltante, chi perderà potrebbe trovarsi già da subito in grosse difficoltà.

Entrambe le squadre si sfideranno a testa alta, ben consci che un pareggio più di una mezza vittoria avrebbe il sapore della sconfitta, dal momento che Lazio, Atalanta e Inter non sono non sembrano abbiano voglia di mollare anche solo un centimetro, ma sono tutte impegnate in sfida abbordabili e che potrebbero vincere senza difficoltà. Troppo forte la voglia di realizzare quel sogno chiamato Europa League.

La Fiorentina, oltre a dover affrontare la sfida in trasferta, dovrà anche fare i conti con la fatica accumulata nella gara di giovedì proprio contro il Borussia Monchengladbach, nonché con l'assenza di Bernardeschi, autore del gol vittoria in Europa League, che salterà il match contro il Milan perché squalificato. Il tecnico Paulo Sousa, con ogni probabilità andrà a Milano con il 3-4-2-1 con Ilicic e Borja Valero nel ruolo dei due trequartisti pronti a servire la punta centrale Nikola Kalinic.

Milan Fiorentina Montella Vs Montella

Vi renderete conto che Milan Fiorentina acquisisce con tali premesse i contorni di un match imperdibile, d'altronde sono già numerosi i tifosi alla ricerca del migliore sistema per vedere in diretta streaming la partita. Ma i piccoli dettagli che rendono questa partita irresistibile non sono certo finiti: per Vincenzo Montella, infatti, si tratterà di una sfida nella sfida, dal momento che andrà ad affrontare la sua vecchia squadra.

Sarà una sorta anche di MontellaVsMontella visto che la Fiorentina è la squadra nella quale il tecnico di Pomigliano d’Arco ha raggiunto ottimi traguardi, perdendo il clamoroso accesso in Champions League cedendo il passo proprio al Milan a quel tempo saldamente nelle mani di Balotelli.

Il tecnico Montella vorrà assolutamente fare bella figura e riprendere il ritmo che aveva caratterizzato il Milan almeno fino all'inizio del 2017, periodo in cui i rossoneri hanno cominciato a perdere troppe partite. Adesso però il vento sembra essere cambiato e i rossoneri stanno cominciando a riprendere quota: il Milan vuole dimostrare di meritare l'Europa.

Dove e come vedere Milan Fiorentina streaming

Per tutte queste ragioni la sfida tra Milan e Fiorentina è considerata come un vero e proprio big-match. Dove e come vedere questa gara? Una delle possibilità è lo streaming visto che saranno tanti i siti web che avendo acquistato i diritti televisivi del campionato italiano possono mostrare tutte le partite di serie A. Siti web come Orf, Sky Deutschland, Czech TV, Arena Sport del Montenegro, La2, Rtl, Sky Austria, a cui si aggiungono Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme di Sky e Mediaset Premium, che offrono anche la possibilità di ascoltare la telecronaca della partita in lingua italiana.