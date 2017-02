Milan Fiorentina streaming quando e come

Rullo di tamburi: tutto è pronto per la sfida più attesa della venticinquesima giornata di campionato di serie A. Alle ore 20.45 di domenica si daranno battaglia il Milan di Vincenzo Montella che ospiterà a San Siro la temibile Fiorentina di Paulo Sousa, una sfida dai contorni interessanti che sta già mobilitando tutto il popolo del web alla ricerca dei migliori siti che trasmetteranno Milan Fiorentina in streaming, in maniera del tutto legale e, soprattutto, senza dover spendere neanche un centesimo. Quando e come si potrà scoprire leggendo l’articolo fino in fondo.

Milan Fiorentina viola senza Bernardeschi

Sarà una sfida importantissima per i rispettivi obiettivi di Milan e Fiorentina: le due squadre sono divise da un solo punto in classifica ed entrambe sono a ridosso della zona Europa League con il sogno di conquistarla. Inter, Lazio e Atalanta, per il momento sono davanti e di qui in poi, per entrambe le squadre non sarà più possibile commettere passi falsi per raggiungere l'agognato obiettivo.

Una vera missione per la Fiorentina di Paulo Sousa che dovrà fare i conti con due gatte da pelare. I viola saranno infatti senza Bernardeschi che non potrà partecipare a una delle partite più importanti della stagione della viola. L’altro rischio a cui Sousa dovrà fare molta attenzione si chiama stanchezza accumulata nella magica notte di giovedì sera quando la Fiorentina è andata a sbancare lo stadio del Borussia Monchengladbach nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, grazie proprio alla punizione magica di Bernardeschi.

La Fiorentina sa che, trovandosi a un punto di distanza dai diretti avversari, non può permettersi una sconfitta, dal momento che si ritroverebbe a guardare il Milan scappare a +4, un distacco troppo grande che potrebbe seriamente minare l'obiettivo europeo del team di Paolo Sousa. Il tecnico dei viola, con ogni probabilità, si affiderà al 3-4-2-1 lasciando l'attacco nelle mani del solo Kalinic, supportato dalla coppia di trequartisti Ilicic e Borja Valero.

Milan Fiorentina rossoneri con Suso e Deulofeu sulle fasce

La posta in palio è troppo alta per incorrere in cali di concentrazione: lo sanno bene le due squadre, nonché i tantissimi tifosi che vorrano guardare la partita in streaming su uno dei tanti siti web che ne garantiscono la diretta.

Una sfida preannuncia ricca di significati nascosti anche per il tecnico Montella che andrà a sfidare proprio il suo vecchio club: una gara sentitissima per l'allenatore napoletano che non può dimenticare i tempi in cui, alla guida della Viola, sfiorò la clamorosa qualificazione ai preliminari di Champions League, vedendola scappare via solo negli ultimissimi istanti dell'ultima giornata di campionato in favore, ironia della sorte, proprio del Milan.

Il tecnico Montella darà nuovamente fiducia a Carlos Bacca, mettendolo al centro dell'attacco in un tridente dove Suso e Deulofeu saranno schierati ovviamente sulle fasce. Infine, l'allenatore rossonero, potrà contare sui graditi rientri di Paletta al centro della difesa e di Kucka nella linea a tre dei centrocampisti, con ogni probabilità il Principito Sosa sostituirà il giovane e discontinuo Locatelli in cabina di regia.

Quando e come vedere Milan Fiorentina in streaming

Quando e come vedere Milan Fiorentina in streaming? Sono tanti, tantissimi i siti web che trasmetteranno Milan Fiorentina in diretta streaming: Czech TV, Arena Sport del Montenegro, Orf, Sky Deutschland, La2, Rtl, Sky Austria tutti siti che avendo comprato i diritti televisivi del campionato italiano possono tranquillamente trasmettere tutte le gare di serie A in maniera del tutto gratuita e legale. A questi si aggiungono Sky Go e Mediaset Play che, inoltre, offrono anche la telecronaca in italiano.