Streaming Bologna Inter: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Tutto è pronto per il lunch match di domenica che vedrà affrontarsi Bologna e Inter, in una sfida che si preannuncia già al fulmicotone. I tifosi che non potranno raggiungere il Dall'Ara sono già alla ricerca del miglior modo di vedere in diretta tv o live gratis in streaming la sfida di Serie A tra i felsinei allenati da Roberto Donadoni e l'Inter di Stefano Pioli.

Bologna Inter, Icardi ancora out

L’Inter sembra aver già dimenticato la sconfitta contro la Juventus, un ko che in qualche modo aveva ridimensionato i sogni di gloria della squadra di Pioli, eppure, anche in questa occasione la squadra nerazzurra ha dimostrato di star diventando un vero top club, capace di rialzarsi anche nei momenti più delicati.

Domenica scorsa, infatti, l’Inter aveva rialzato la testa contro l’Empoli, seppur priva di tre calciatori fondamentali: Perisic e Icardi, appiedati dal giudice sportivo dopo il match contro la Juventus, e Brozovic. Anche nella partita contro il Bologna, il tecnico Pioli non potrà contare sul capitano Icardi ancora out a causa della seconda giornata di squalifica, ma ritroverà Perisic. All’elenco degli assenti si aggiunge anche Kondogbia, anche lui squalificato, ma mister Pioli ha più di un nome da lanciare nella mischia.

La squadra nerazzurra potrebbe optare ancora per il 3-4-2-1 con Palacio prima punta, una difesa a tre composta dai pilastri come Miranda, Murillo e Medel, i due mediani saranno Joao Mario e Gagliardini con Candreva e Ambrosio ad agire come esterni di centrocampo. In attacco Eder e Perisic a supporto dell'unica punta Palacio.

Bologna Inter Mirante tra i pali

I nerazzurri coltivano un sogno, neanche tanto nascosto: guadagnare un posto in Champions League. Dopo tanta fatica, la squadra di Pioli è riuscita a portarsi a sei punti dal Napoli. Una fase delicatissima del campionato, dal momento che gli azzurri saranno impegnati in una lunga serie di sfide complicatissime e potrebbe perdere qualche punto per la strada. Proprio per questa ragione la sfida dell’Inter al Bologna assume un’importanza enorme che si riflette nell’interesse spasmodico dei tifosi che sono già alla ricerca del modo migliore di guardare la partita in diretta streaming.

Dall’altra parte il Bologna del tecnico Donadoni dovrà fare i conti con una preoccupante emergenza in difesa. Maietta è squalificato, Gastaldello infortunato: la coppia di difensori centrali dei rossoblù sarà composta da Oikonomou e Krafth, inoltre potrebbe finalmente rivedersi Mirante tra i pali.

Anche Destro potrebbe non essere del match dal momento che è alle prese con alcuni fastidi alla caviglia. Al suo posto il tecnico Donadoni sta valutando se schierare Sadiq, che sarebbe il sostituto naturale di Destro, oppure stravolgere la squadra e schierare Verdi in qualità di falso nueve, un atteggiamento più guardingo che potrebbe migliorare le abilità in contropiede della squadra bolognese.

Vedere live gratis Bologna Inter in streaming

I tifosi di entrambe le squadre sono alla ricerca del miglior modo di poter vedere live gratis Bologna Inter anche in streaming in maniera del tutto legale e gratuita. Sono, infatti, tantissimi i siti che trasmetteranno in diretta streaming la partita tra Bologna e Inter, senza alcun tipo di problema dal momento che hanno acquistato i diritti delle partite di serie A. La2, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Czech TV, Orf, tutti siti che trasmetteranno la gara in diretta streaming a cui si aggiungono Sky Go e Mediaset Play che, tra l’altro, offrono anche la telecronaca in italiano.