Bologna Inter streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Fischio di inizio previsto domenica alle ore 12.30: il lunch match della 25esima giornata vedrà affrontarsi il Bologna di Roberto Donadoni e l’Inter di Stefano Pioli. Una sfida dal fascino intenso che anche i tifosi che non riusciranno a raggiungere la capitale dell’Emilia Romagna non vorranno perdersi per nessuna ragione al mondo e quindi si stanno organizzando di conseguenza su come e dove vedere la partita.

Se scegliere la televisione o, magari, cercare i siti web migliori che potrebbero trasmettere anche in streaming l’evento. Sta di fatto che il Bologna dovrà battere un colpo se non vorrà proseguire sulla strada non certo virtuosa intrapresa nelle ultime settimane.

Bologna Inter siti web i dubbi di Pioli

L’Inter ha un solo grande protagonista: Stefano Pioli, l’allenatore arrivato in punta di piedi che, senza fare proclami, ha portato la squadra nerazzurra dai sobborghi del centro classifica a un quarto posto che ha già ridato fiducia al popolo interista. I punti di distacco dalla zona Champions sono ancora sei, ma l’Inter ha ormai cominciato a viaggiare a una certa velocità e sarà dura per Roma e Napoli mantenere invariato il vantaggio sui nerazzurri, anche considerando che per i partenopei adesso comincerà un tour de force che vedrà gli azzurri affrontare a stretto giro Roma e Juventus,

Partite complicate in cui il Napoli potrebbe perdere qualche punto, soprattutto se consideriamo che i due big match saranno intervallati dalla gara di ritorno di Champions League contro il Real Madrid e due gare di Coppa Italia contro la Juventus: tutte gare che sottrarranno ossigeno ed energie al team di Sarri. Aspetto che il tecnico Pioli sta valutando e di cui vorrà assolutamente approfittare, cercando di fare più punti possibili in attesa di un passo falso delle sue dirette avversarie.

Unica grana è che l’allenatore nerazzurro non potrà contare su Icardi, ancora squalificato, e Kondogbia anche lui appiedato dal giudice sportivo e Brozovic, alle prese con un problema al piede. I dubbi di Pioli riguardano anche il modulo anche se il tecnico emiliano sembra deciso a schierare nuovamente il 3-4-2-1 con Palacio unica punta, davanti a Eder e Perisic ad agire come trequartisti.

In difesa muro a tre composto da Murillo-Medel-Miranda, le tre M che rendono l’Inter impenetrabile; il centrocampo a quattro, infine, sarà composto da Gagliardini e Joao Mario in mediana, con Candreva e D’Ambrosio ad agire sulle fasce.

Bologna Inter Donadoni senza Maietta e Gastaldello

Una sfida che i tifosi di entrambe le squadre non vorranno perdersi: anche coloro che non guarderanno la partita allo stadio sono già alla ricerca dei migliori siti web dove vedere Bologna Inter in diretta streaming. E così, se Pioli deve fare i conti con qualche defezione importante, anche il tecnico del Bologna Roberto Donadoni non potrà contare su tutti i suoi uomini a disposizione e dovrà disegnare una difesa senza Maietta e Gastaldello.

Spazio alla coppia di centrali composta da Oikonomou-Krafth, mentre in attacco Destro non è certo di poter far parte del match. Scelta che Donadoni potrà fare soltanto all’ultimo istante, al suo posto, il tecnico dei felsinei deve decidere se schierare Sadiq, anche lui una prima punta come Mattia Destro, oppure schierare Verdi in qualità di falso nueve, per avere più possibilità di colpire in contropiede i nerazzurri.

Dove e come vedere Bologna Inter in streaming

Sono tantissimi i siti che garantiranno di poter vedere Bologna Inter in streaming avendo acquistato i diritti della serie A all’estero e quindi non presentando problemi di natura legale. Dove e come poter seguire i novanta minuti della sfida? Siti stranieri come Sky Deutschland, Czech TV, Orf, La2, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, che possono trasmettere Bologna Inter, a cui vanno aggiunti anche Sky Go e Mediaset Play la piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che, tra l’altro, assicurano anche la possibilità di ascoltare la telecronaca in italiano anche se il servizio è disponibile solo per gli abbonati. Da segnalare anche la possibilità di vedere gratuitamente le partite sulla piattaforma Now Tv che offre gratuitamente questa possibilità per quattordici giorni e quella offerta dai siti dei bookmakers.