Bologna Inter streaming. Siti web. Dove e come vedere

Bologna e Inter scaldano i motori in attesa del match delle 12.30 di domenica, valevole per la venticinquesima giornata di serie A. Un match imperdibile, soprattutto per i tanti tifosi interisti che, con il cuore segretamente rivolto alla Champions League, non vogliono perdersi neanche una gara della propria squadra del cuore, anche quando è in trasferta.

E così, tutti i tifosi che non potranno raggiungere lo stadio Dall’Ara potranno e non sanno dove e come vedere la partita, potranno beneficiare della diretta streaming su alcuni siti web che, avendo comprato i diritti del campionato di serie A, possono trasmettere in maniera del tutto legale e gratuita la partita.

Bologna Inter, derby degli assenti

Una sfida di vitale importanza per l’Inter che insegue il sogno terzo posto e lo fa con tanta tenacia da renderlo, domenica dopo domenica, un obiettivo sempre più agguantabile. Adesso i punti di distacco dal Napoli sono sei, ma gli azzurri nelle prossime gare saranno attesi da un vero e proprio tour de force e potrebbero perdere punti che l’Inter ha l’obbligo di guadagnare.

Vietato sbagliare, dunque, anche se il tecnico Pioli dovrà fare i conti con alcune defezioni importanti: su tutti, mancherà il capitano Icardi che deve ancora scontare il secondo dei due turni di squalifica arrivati dopo la gara della Juventus. Altre al bomber nerazzurro, Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di Brozovic, ancora alle prese con un problema al piede sinistro, nonché di Kondogbia, anche lui squalificato dopo l’ultima partita.

Quello contro il Bologna appare quasi un derby degli assenti. Le tante defezioni, con ogni probabilità, porteranno il tecnico Pioli ad optare per un 3-4-2-1, con una difesa a tre composta da Murillo-Miranda-Medel, da cui si snoda un centrocampo a quattro, con Joao Mario e Gagliardini in mediana e D’Ambrosio e Candreva sulle fasce e un tridente composto da Eder e Perisic ad agire ai lati dell’unica punta Palacio, chiamato a sostituire l’assente Icardi e dare un senso a una stagione che fino a questo momento non gli ha regalato ancora grosse soddisfazioni.

Bologna Inter siti web Verdi trequartista

Dall’altro lato anche il Bologna di Roberto Donadoni dovrà fare i conti con qualche assenza di troppo. In difesa, il tecnico dei felsinei dovrà rinunciare ad entrambi i suoi centrali titolari, Maietta e Gastaldello, e dovrà quindi affidarsi alla coppia Oikonomou-Krafth, mentre in attacco Mattia Destro potrebbe non riuscire a recuperare e lascerebbe spazio a uno tra Sadiq, prima punta pura, e Verdi, trequartista che potrebbe agire in qualità di falso nueve per dare maggiore copertura all'assetto rossoblù e favorire le ripartenze degli esterni di centrocampo nella speranza di segnare almeno un gol in contropiede. Una sfida interessante che terrà incollati tantissimi tifosi e appassionati di calcio in generale, con il naso davanti allo schermo del computer alla ricerca del miglior modo di godere della partita in diretta streaming.

Siti web dove e come vedere Bologna Inter in streaming

La tensione cresce, l'Inter farà di tutto per strappare i tre punti e mantenere viva la speranza Champions League, dall'altra parte il Bologna vuole guadagnare quanto prima i famosi 40 punti salvezza e non darà vita facile agli avversari. Per tutti coloro che non vogliono perdersi la super sfida sarà possibile vederla in streaming su uno dei seguenti siti: La2, Rtl, Sky Deutschland, Czech TV, Orf, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, che avendo comprato i diritti televisivi del campionato di serie A e potendo trasmettere tutte le partite in maniera del tutto legale e gratuita. A questi siti vanno aggiunti anche Sky Go e Mediaset Premium, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che tra i tanti vantaggi, offrono anche quello della telecronaca in italiano.