Bologna Inter streaming quando e come

Fischio di inizio alle 12.30 di domenica. Il lunch match della venticinquesima giornata di serie A vedrà il Bologna di Roberto Donadoni ospitare la lanciatissima Inter di Stefano Pioli. Una sfida dal sapore particolare che tutti i tifosi che non potranno assistere alla gara allo stadio Dall’Ara vorranno vedere in streaming, in maniera del tutto gratuita e legale. Quando e come saranno argomenti che potrete leggere qui in basso.

Bologna Inter tanti dubbi per Pioli e Donadoni

L’Inter è un treno in corsa. Tralasciando la sconfitta contro la Juventus, la squadra nerazzurra sta macinando punti su punti da quando l’allenatore emiliano si è seduto sulla panchina dell’Inter. I nerazzurri vogliono strappare un posto in Champions League, ma per farlo devono recuperare i sei punti di svantaggio dal Napoli che attualmente demarca il confine tra l’Europa che conta e il resto della classifica di serie A.

Tanti dubbi per Pioli e Donadoni. Il tecnico nerazzurro dovrà fare ancora a meno di calciatori importantissimi per il suo gioco: in primis l’attaccante nonché capitano della squadra Icardi che deve ancora scontare il secondo dei due turni di squalifica comminati dall’arbitro dopo la sfida contro la Juventus, al suo forfait si aggiungeranno quelli di Kondogbia, anche lui squalificato dopo l’ultima gara contro l’Empoli e quello di Brozovic ancora alle prese con un piccolo infortunio al piede.

Con ogni probabilità il tecnico dell’Inter riproporrà il 3-4-2-1 con la muraglia delle tre M in difesa composta da Murillo-Medel-Miranda, con un centrocampo a quattro composto da Gagliardini e Joao Mario in mediana e D’Ambrosio e Candreva sulle fasce laterali. Tridente d’attacco composto da Eder e il rientrante Perisic alle spalle dell’unica punta Palacio.

Bologna Inter Donadoni senza Destro

Proprio la differenza data dalla grande determinazione interista e i problemi di formazione di Pioli stanno generando un incredibile interesse nei confronti del match. Sono tantissimi i tifosi, infatti, che sono già alla ricerca del sistema migliore per poter guardare in streaming la gara tra Bologna e Inter. E se il tecnico Pioli dovrà fare i conti con le tante assenze anche l'allenatore Donadoni non potrà contare sul gruppo al completo: in difesa mancheranno infatti i due difensori centrali titolari, Maietta e Gastaldello, al loro posto spazio a Oikonomou-Krafth.

Donadoni dovrà allestire un attacco senza Destro, la scelta sarà circoscritta a Sadiq, che ha caratteristiche più da prima punta, oppure Verdi che potrebbe agire da falso nueve, per dare maggiore copertura alla squadra e per facilitare le ripartenze dei felsinei nella speranza di riuscire a bucare la muraglia interista in contropiede.

Il Bologna, d’altronde, ha ben poco da chiedere a questo campionato: qualsiasi sogno europeo sembra troppo lontano e la salvezza, anche se per la fatidica quota 40 punti mancano ancora 13 punti, sembra non essere un grosso problema dal momento che i punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono proprio 13 punti.

Quando e come vedere Bologna Inter in streaming

Saranno molteplici i siti che trasmetteranno la gara tra Bologna e Inter. Una delle modalità maggiormente in considerazione da chi ancora non sa quando e come vedere Bologna Inter in streaming è quella offerta dai vari siti di canali satellitari stranieri che, avendo acquistato all’estero i diritti per trasmettere le gare della Serie A, possono garantire anche il rispetto della legalità oltre che della sicurezza.

Stiamo parlando di Orf, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, La2, Rtl, Sky Deutschland, Czech TV, tutti siti che, avendo comprato i diritti televisivi del campionato italiano possono trasmetterne le partite in maniera del tutto legale e soprattutto gratuito. A questi siti si aggiungono anche le piattaforme streaming di Sky e Mediaset, ovvero Sky Go e Mediaset Play che offrono anche la telecronaca in lingua italiana, piccolo dettaglio sempre molto apprezzato dagli utenti streaming.