Streaming Roma Torino: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

La brillante vittoria in terra spagnola contro il Villareal è stata certamente un’iniezione di fiducia per la banda Spalletti. Roma Torino potrebbe essere l’ennesimo passo verso una consacrazione che, almeno sulla carta, potrebbe avvenire anche alla fine di questo campionato. Certo pensare di scavalcare questa Juventus che non sembra trovare nessun ostacolo davanti al suo cammino, come dimostra il poker rifilato con estrema facilità ad un Palermo che era stato capace di fermare il Napoli al San Paolo, appare impresa alquanto ardua.

Ma la Roma sembra attrezzata almeno per provarci fino in fondo. Per questo la partita, che verrà trasmessa sia in diretta tv, ma che i più giovani potrebbero provare a vedere anche live gratis sui siti streaming, avrà dei contenuti interessanti anche perché dopo la vittoria contro il Pescara il Torino è intenzionato a rendere molto difficile la vita agli avversari come già accadde nella gara di andata dove i granata si imposero per tre reti a uno.

Roma Torino Paredes dal primo minuto

Dopo la sconfitta subita in rimonta al Ferraris di Genova contro la Sampdoria i giallorossi hanno di nuovo messo la pancia a terra e riprendendo quella marcia interrotta solo temporaneamente. Tre successi consecutivi, contando anche quello di giovedì sul campo del Villarreal, e quella delusione è ormai acqua passata. Insomma, il momento di forma e positivo, ma con il Napoli ad appena due punti di distacco non ci si può permettere alcun passo falso.

Luciano Spalletti dovrà risolvere alcuni nodi. Il primo è rappresentato dal ballottaggio in difesa, dove Juan Jesus si gioca il posto con Manolas. Nel nuovo 3-4-2-1 Paredes giocherà certamente dal primo minuto, De Rossi e Strootman invece dovranno contendersi un’unica maglia da titolare.

Sulle corsie esterne il tecnico di Certaldo regalerà un po di riposo ad Emerson dopo la grande prova contro il Villareal. Spazio dunque a Mario Rui, con Bruno Peres ad agire sull’altro versante di gioco. Perotti e Nainggolan agiranno alle spalle di Dzeko.

Roma Torino Mihajlovic ha scelto

Dopo un inizio davvero a spron battuto i granata hanno pian piano perso quella verve iniziale e i risultati ne hanno risentito in maniera direttamente proporzionale. Adesso i granata si ritrovano al nono posto in classifica, con un distacco abbastanza significativo dalle posizioni che garantiscono l’accesso all’Europa. L’ultima vittoria contro il Pescara ha restituito un po’ di entusiasmo e di convinzione.

Mihajlovic sta provando allora a convincere i suoi che battere anche la Roma è possibile e sarebbe il miglior modo per rilanciare le ambizioni europee. Sinisa Mihajlovic dovrebbe aver già scelto l’undici che scenderà in campo all’Olimpico. Zappacosta si riprenderà la fascia destra, mentre Ajeti e Moretti sarà la coppia di centrali difensivi. Benassi, Lukic e Baselli formeranno invece il centrocampo, mentre in avanti classico tridente composto da Iago Falqué Belotti e Ljajic.

Vedere Roma Torino gratis in streaming

I tifosi di entrambe le squadre sono già in fermento su come vedere Roma Torino, una partita che attirerà tantissimi appassionati che si staranno già chiedendo su quali piattaforme poter vedere la partita gratis in streaming. Ma niente paura: saranno tantissimi i siti che, avendo regolarmente acquistato i diritti sul campionato italiano, possono trasmettere liberamente le partite di serie A in streaming.

La2, Sky Deutschland, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Orf, siti che trasmetteranno Roma Torino in diretta streaming; a tali piattaforme vanno aggiunte anche Mediaset Play e Sky Go, ovvero quelle di Mediaset Premium e Sky che, tra i vari vantaggi, offrono anche quello di poter ascoltare la telecronaca in italiano.