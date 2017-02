Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Rossi, Orlando, Martina

Se l'ex premier continua a dire che salvare il centrosinistra è ancora possibile, bloccando i venti di scissione che stanno animando le discussioni di queste ultime settimane, dicendo alle opposizioni di non andare via, pur pensando di continuare ad andare avanti per la sua strada, l'ex segretario del centrosinistra continua a sostenere che la priorità debba essere data al Paese e alle sue esigenze, cercando di portare avanti provvedimenti sociali e novità per le pensioni importanti e collegate alle pensioni, e poi dedicarsi allo schieramento politico. Solo seguendo questo iter si potrebbe mantenere unita la maggioranza. Nel frattempo, però, le ultime notizie parlano già dei potenziali nuovi candidati alla segreteria del centrosinistra, dal presidente della regione Toscana Rossi, al ministro della Giustizia Orlando. Tutto in un’ottica di riorganizzazione della maggioranza, con l’auspicio di mantenerla unita fino alle prossime elezioni, che potrebbero tenersi nel 2018, come auspicato da tanti.

Le ultime affermazioni di Rossi e impatto su novità per le pensioni

Tra i nomi che circolano come potenziale nuovo segretario del centrosinistra è quello del governatore della Toscana Rossi, la cui influenza sulle novità per le pensioni potrebbe essere decisamente positiva. Rossi, infatti, è sempre stato favorevole a novità per le pensioni di quota 100, di quota 41 senza oneri, di ricalcolo delle pensioni più elevate e nella sua regione ha anche avviato il piano di rimborso totale ai pensionati. Il governatore della Toscana appoggia anche l’introduzione dell’assegno universale. E la sua posizione è la stessa condivisa dal governatore della Regione Puglia, altro nome tra i candidati alla segreteria del centrosinistra.

Le ultime posizioni del ministro Orlando e conseguenze per novità per le pensioni

Quello del ministro della Giustizia Orlando è un altro nome che potrebbe sostituire l’attuale segretario, che avrebbe l’appoggio da parte di tutti i giovani turchi, deciso ad organizzare la conferenza programmatica prima del congresso, per evitare la scissione, riorganizzare il centrosinistra coinvolgendo tutte le parti. Orlando, secondo molti, sarebbe la persona giusta per riunire opposizioni e fedelissimi dell’ex premier, e sarebbe favorevole ad un rilancio delle novità per le pensioni importanti per riconquistare fiducia e voti.

Le ultime affermazioni del ministro Martina e conseguenze per novità per le pensioni

Tra i nomi di potenziali nuovi segretari del centrosinistra si parlava anche del ministro delle Politiche agricole Martina, tra coloro che, come confermano le ultime notizie, appoggia le novità per le pensioni, a partire dall’introduzione di quell’assegno universale che sembrerebbe essere stato anticipato da quel reddito di inclusione sociale, inserito nel provvedimento del Fondo Indigenza, per cui lo stesso ministro si è detto pronto a firmare un decreto d’urgenza. E ciò significa dimostrare di essere ben disposto a dare avvio a ulteriori misure sociali e novità per le pensioni.