Pensioni ultime notizie e prospettive novità della settimana per novità mini pensioni, quota 100, quota 41

All’indomani delle ultime notizie su intenzioni e incertezze politiche regnanti all’interno di ogni schieramento politico, in particolare del centrosinistra, all’inizio della settimana che sta per aprirsi ciò che si noterà innanzitutto saranno gli effetti delle decisioni prese all’Assemblea nazionale dell’attuale maggioranza, che potrebbe rappresentare l’appuntamento decisivo per portare la stessa maggioranza a ricompattarsi o alla scissione definitiva. Si parla ormai da settimane di questa possibilità, tanto che, come riportano le ultime notizie, sono già diverse le possibili forze del centrosinistra pronte a nascere come alternativa alla maggioranza dell’ex premier.

Scissione o unione della maggioranza e conseguenze su novità per le pensioni

In ogni caso, e cioè sia in caso di scissione, sia in caso di riunione del centrosinistra, si avrebbero vantaggi per le novità per le pensioni. Tanto in un’ottica di necessità di conquistare fiducia e consensi da parte delle nuove forze politiche di centrosinistra, tanto in una logica del consenso di una ritrovata maggioranza, la certezza è che per conquistare voti ed elettori si punterà certamente su quelle novità per le pensioni che rappresentano un tema tanto caro ai cittadini e per cui da tempo essi stessi attendono risposte concrete. Nel caso in cui, infatti, diventino realtà i nuovi progetti politici del centrosinistra, ognuna delle possibili nuove forze ha già parlato di novità per le pensioni, rilanciando su

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; assegno universale.

Anche nel caso in cui la maggioranza continuerà ad essere unita fino a nuove elezioni nel 2018, cioè alla naturale scadenza dell’attuale legislatura, i vantaggi per le novità per le pensioni potrebbero essere diversi, considerando che l’ex premier sembra aver già avviato una campagna elettorale, con annunci di taglio delle imposte e novità per le pensioni come un rilancio della quota 100 e un ricalcolo delle elevate pensioni degli alti esponenti istituzionali. A queste novità per le pensioni si affiancherebbe una quota 41 per tutti che sembra diventare sempre più necessaria per risolvere gran parte dei problemi causati dalle attuali norme pensionistiche.

Attesa risposta dalla Comunità in settimana su procedura di infrazione e conseguenze per novità per le pensioni

La prossima settimana, in particolare il 22 febbraio, è anche attesa la decisione della Comunità sulla procedura di infrazione da avviare, o meno, nei confronti del nostro Paese anche se, stando alle ultime notizie, è possibile che verrà concesso ulteriore tempo per consentire un proseguo delle trattative. I risvolti di una eventuale procedura di infrazione nei confronti dell’Italia e di un commissariamento sarebbero decisamente negativi, soprattutto per le novità per le pensioni. Il commissariamento, infatti, implicherebbe un costante controllo e monitoraggio economico da parte della Comunità su ogni provvedimento che il nostro esecutivo potrebbe avviare e considerando che la Comunità non è mai stata favorevole a novità per le pensioni nel nostro Paese, certamente le prospettive di ulteriori modifiche pensionistiche verrebbero meno.

Attesa nuova riunione con le forze sociali e conseguenze per novità per le pensioni

Martedì prossimo, intanto, 21 febbraio, è in programma la nuova riunione tra forze sociali e Dicastero dell’Occupazione, nuova occasione in cui si tornerà a parlare di novità per le pensioni attuali in itinere con la formazione delle norme finali e probabilmente anche del momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni più profonde. Sempre il 21 febbraio sarebbe in programma, stando a quanto riportano le ultime notizie, una nuova manifestazione organizzata da uno dei Gruppi Online propri davanti al luogo dove si terrà la riunione che rilancerà sulle richieste di novità per le pensioni già avanzate mesi fa, a partire dalla quota 41 senza vincoli e penalità.

Gli ulteriori appuntamenti dei prossimi giorni e impatto su novità per le pensioni

Continuerà in settimana anche l'iter in Aula sulle modifiche per le novità per le pensioni di mini pensioni e quota 41 (non dire donne), decisamente incerte, considerando che al primo voto non sono passate. Si tratta, tuttavia, di miglioramenti alle attuali novità per le pensioni che potrebbero essere nuovamente discusse a Palazzo Madama in seconda votazione o portate avanti dai tecnici. Bisognerà attendere i prossimi giorni per capirne gli eventuali sviluppi.