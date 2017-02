Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 strategie da Ulivo, Campo Progressista, Lega al Sud, M5S

In attesa di capire come si evolveranno le situazioni all’interno della maggioranza, tra minacce di scissioni e necessità di rimanere uniti e compatti, e le tensioni interne che stanno creando problemi anche agli altri schieramenti politici, le ultime notizie confermano come ogni schieramento stia comunque già mettendo a punto una nuova strategia di lavoro in vista di nuove elezioni e della nascita, forse, di un nuovo quadro politico in cui operare.

Le strategia del nuovo Ulivo

Tra le prime ipotesi di riorganizzazione del centro sinistra, quella pensata da Pierluigi Bersani, di costituzione di un nuovo Ulivo, 4.0, rinnovato e moderno, nonostante sia lo stesso Bersani a scongiurare per il momento una scissione che non farebbe bene al nostro Paese, soprattutto considerando alcune questioni prioritarie ancora da chiudere e che sono necessarie proprio per riuscire a garantire il bene dell’Italia. Bersani è tra coloro che ritiene sarebbe meglio andare a nuove elezioni nel 2018, affrontando prima urgenti e importanti temi come:

misure sociali: questione lavoro; novità per le pensioni.

Si tratta di prioritari che dimostrano da parte di questo nuovo eventuale schieramento politico un’apertura a modifiche delle attuali norme pensionistiche.

Le strategie del nuovo Campo progressista

Nel grande cambiamento che potrebbe interessare in centrosinistra si inserisce anche la nascita del nuovo Campo progressista, un movimento che sarebbe guidato dall’ex sindaco di Milano Pisapia, che si pone l'obiettivo di riunire tutte le forze progressiste di Italia, e che sarebbe presentato da un proprio manifesto politico, che parte dalla necessità di cambiamento e di superamento delle diseguaglianze sociali derivanti da povertà e precarietà e che sappia rispondere alle reali necessità della gente, alle richieste di giustizia sociale e di confronto. Secondo quanto spiegato dallo stesso Pisapia, per affrontare le questioni disoccupazione, precarietà, disuguaglianze sociali, povertà ma anche questione del Mezzogiorno, gestione dei flussi migratori, è necessario un programma di cambiamento condiviso da tutti, che sia in grado di ricreare coesione sociale.

Anche Pisapia, con questa nuova forza politica di sinistra, dovendo affrontare temi cruciali come precarietà e lotta all’indigenza e alle diseguaglianze sociali, rilancerebbe quelle novità per le pensioni che, a differenza delle attuali novità per le pensioni di mini pensione o quota 41, sarebbero in grado di rilanciare l’occupazione, soprattutto giovanile, che avrebbe proprio il vantaggio di dare nuova spinta a:

produttività; consumi; economia in generale.

Le strategia della nuova Lega al Sud

Negli ultimi giorni il leader della Lega è tornato a rilanciare sulle novità per le pensioni di quota 100 e sulla necessità di una totale revisione dell’attuale sistema previdenziale che da sempre ha voluto cambiare, anzi, del tutto abolire. La strategia della Lega, oltre che rilanciare su novità per le pensioni importanti, è quella di allargarsi, tanto da arrivare al Sud. La conferma, come riportano le ultime e ultimissime notizie, arriva dallo stesso leader del Carroccio che ha confermato la sua presenza il prossimo 11 marzo a Napoli l’11 marzo, spiegando che se in tutti questi anni la Lega è stata lontana dal Sud, ora, invece, sembra arrivato il momento di capire che i problemi del Sud riguardano tutta l’Italia. Ed è possibile che da questa intenzione di allargarsi a comprendere anche il Sud, si possa arrivare anche ad un nuovo nome, Lega del Sud.

Le strategia del Movimento 5 Stelle

La strategia del Movimento 5 Stelle è ormai ben nota per quanto riguarda le novità per le pensioni. Sulla scia della Lega, anche il M5S è sempre stato critico nei confronti delle attuali norme pensionistiche ma anche delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, puntando, invece, su:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza penalità; introduzione dell’assegno universale; cancellazione delle elevate pensioni agli alti esponenti istituzionali.

Ma non è finita qui: stando alle ultime notizie, la nuova strategia di lavoro del M5s punterebbe anche su una uova misura per le pensioni che, però, sembra decisamente poco fattibile al momento: si tratta della proposta di rimborso dei versamenti per chi non dovesse maturare i necessari requisiti pensionistici. Ma non sarebbe una cosa fattibile, considerando che i versamenti di ognuno al momento servono per pagare le pensioni attuali agli anziani.