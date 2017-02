Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 scissione o unione entrambi un vantaggio

La situazione politica italiana, e soprattutto della maggioranza, continua ad essere incerta e piuttosto confusa. Forse alcune novità si potrebbero attendere nei prossimi giorni quando si deciderà effettivamente come organizzarsi o riorganizzarsi. Intanto, le ultime notizie parlano di una netta divisione tra coloro che vogliono andare a nuove elezioni politiche subito e coloro che, invece, auspicano il voto alla naturale scadenza dell’attuale legislatura nel 2018; tra chi si avvia ad una scissione della maggioranza e che, invece, vorrebbe mantenere unione e compattezza per continuare a garantire al nostro Paese una stabilità, seppur precaria. Ma sia in caso di scissione sia in caso di rinnovata unione della maggioranza, la situazione sarebbe vantaggiosa per le novità per le pensioni.

Scissione e unione della maggioranza sarebbero entrambi un vantaggio per le novità per le pensioni, perchè prospettive positive di importanti novità per le pensioni permetterebbero, in un modo o nell’altro, di recuperare fiducia, consensi ed elettori, in vista di prossime elezioni, soprattutto considerando che anche gli altri schieramenti politici punteranno certamente su novità per le pensioni che da tempo chiedono e che da tempo gli stessi cittadini attendono. Non è un caso che la maggioranza attuale abbia già iniziato a parlare di novità per le pensioni per avere il consenso, tra una ripresa della quota 100 e l'ordine ricevuto dal segretario di rivedere le pensioni più alte degli esponenti delle varie forze sia attuali che precedenti. Si tratta di un segnale decisamente importante.

Possibile scissione della maggioranza e vantaggi per novità per le pensioni

Sia nel caso in cui diventi realtà il progetto politico di un nuovo Ulivo, sia nel caso in cui la si formino nuovi schieramenti di centrosinistra, come quello proposto dall’ex sindaco di Milano Pisapia, si tratterebbe di nuove formazioni che rappresenterebbero un deciso vantaggio per il rilancio delle novità per le pensioni, considerando che ognuna delle possibili nuove forze di centrosinistra, alternative a quella dell’ex premier, ha già parlato di novità per le pensioni. Dalla parte della scissione, per esempio, i presidenti di regione Puglia Emiliano e regione Toscana Rossi, potenziali candidati alla segreteria del centrosinistra, che sono favorevoli da sempre ad una revisione delle attuali norme pensionistiche e che a livello territoriale hanno già avviato novità per le pensioni. Emiliano, infatti, già l’anno scorso ha dato il via all’assegno universale nella sua regione, mentre Rossi nella sua regione ha avviato il piano di rimborso totale ai pensionati, come stabilito dall’Alta Corte. Anche il presidente del Gruppo Bilancio, particolarmente vicino ad Emiliano, stando a quanto riportano le ultime notizie, ritiene che sia arrivato il momento di rivedere le attuali regole pensionistiche, soprattutto per le nuove generazioni.

Se, dunque, davvero dovesse avvenire una scissione, si assisterebbe ad un profondo rilancio delle novità per le pensioni che potrebbero essere:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; revisione delle pensioni più elevate; assegno universale.

Unione della maggioranza e vantaggi per novità per le pensioni

Ma anche se la maggioranza dovesse rimanere unita si potrebbe assistere ad un rilancio di importanti novità per le pensioni, perché avrebbe più peso l'opposizione interna e perché, insieme ai possibili candidati alla segreteria dell’opposizione interna, anche all'interno della corrente principale della maggioranza si sta prefigurando un nuovo segretario, che potrebbe essere l’attuale ministro della Giustizia Orlando e il suo ruolo, soprattutto in riferimento alle novità per le pensioni, potrebbe essere decisivo, considerando che, come emerso dalle ultime notizie, ha più volte ha aperto a novità per le pensioni e insieme ad un altro fedelissimo dell’ex premier, il presidente del centrosinistra, da sempre ritiene che temi prioritari siano misure sociali, aiuti, novità per le pensioni, provvedimenti, insomma, fin troppo trascurati ma cruciali per i cittadini. Lo stesso ex segretario del centrosinistra, nonostante abbia a più riprese paventato nelle ultime settimana la possibilità di una scissione, chiede di mantenere l’attuale maggioranza fino alla fine della legislatura, chiedendo una mediazione da parte di alcuni dirigenti della maggioranza, come lo stesso ministro della Giustizia.