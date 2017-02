Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria: quando i decreti attuativi ufficiali e iter successivo

La settimana che si appresta ad iniziare, o al massimo la prossima, potrebbe essere quella buona per l’attuazione dei Dpcm su Ape volontaria, sociale e quota 41, il cui termine è fissato per il 2 marzo, e che potrebbero essere presentati in un nuovo Consiglio dei Ministri, che sarebbe in programma nei prossimi giorni, anche se ancora non si sa la data esatta. Ulteriori informazioni, come riportano le ultime notizie, potrebbero arrivare dopo la nuova riunione in programma il 21 febbraio tra esecutivo e forze sociali. E ulteriori eventuali modifiche alle attuali novità per le pensioni di ape e quota 41 potrebbero arrivare dopo il 28 febbraio, data entro la quale dovrebbe concludersi l’iter successivo ai Dpmc sulle ultime novità per le pensioni.

Quali e quanti sono i decreti attuativi attesi sulle novità per le pensioni di ape e quota 41

I tempi stringono per l’arrivo dei Dpcm: considerando i 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore del nuovo testo unico, dovrebbe scadere il 2 marzo il tempo di attuazione dei decreti relativi alle regole ufficiali di funzionamento di ape volontaria, social e quota 41. E’ possibile che ulteriori informazioni possano arrivare dalla prossima riunione in programma il 21 febbraio tra forze sociali e Dicastero dell’Occupazione, al centro della quale saranno protagoniste certamente le ultime novità per le pensioni. Ma non solo, perché sarà probabilmente anche l’occasione per iniziare ad intavolare discussioni su un secondo momento di impegno su novità per le pensioni più importanti e profonde. Si sa, però, che i decreti attesi entro marzo sono tre:

il primo, probabilmente il più difficile da definire, conterrà l’entità dei tassi di interesse sull’ape che dovranno essere ripagati agli istituti di credito che, attraverso l’Istituto di Previdenza, provvederà ad erogare l’anticipo per permettere ai lavoratori che lo volessero di lasciare anzitempo la propria occupazione; il secondo decreto conterrà le condizioni delle polizze assicurative; il terzo decreto dovrebbe, invece, riguardare i criteri eventuali da definire per l’accesso prioritario all’Ape e, stando alle ultime notizie, si tratta di criteri che potrebbero rivelarsi fondamentali, considerando che ape e quota 41 sono misure sperimentali che più che essere considerate vere e proprie novità per le pensioni, sono state considerate misure indennitarie, pertanto non sarà obbligatorio accettarne la domanda. Secondo le stime dell’esecutivo, beneficiari delle ultime novità per le pensioni di ape dovrebbero essere circa 35mila unità nel 2017 e 20mila unità nel 2018.

Iter successivo e cosa aspettarsi ancora per ulteriori modifiche alle novità per le pensioni

Eventuali ulteriori modifiche alle ultime novità per le pensioni di ape e quota 41 potrebbero arrivare anche con l’iter ancora in discussione, approvato a Palazzo Madama senza alcun riferimento alle richieste di ulteriori miglioramenti alle ultime novità per le pensioni, ma che si prepara a tornare a Montecitorio e sarà l’ultima occasione per vedere se i cambiamenti richiesti dal Comitato ristretto per le pensioni per ape e quota 41, per renderle meno ristretti e senza troppi vincoli, saranno accolte oppure tutto entrerà in vigore esattamente come previsto attualmente e che sarà ufficializzato dai decreti attuativi.