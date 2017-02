Rinnovo contratti pubblico, statali, docenti: novità della settimana

Questa è stata una settimana importante per la pubblica amministrazione. Sono stati infatti piazzati due cambiamenti molto attesi e annunciati, uno relativo al licenziamento disciplinare degli statali e uno sulle società a partecipazione pubblica. Mancano ancora molti tassello ovvero quelli relativi ai permessi, al part-time, ai congedi e al telelavoro così come le norme relative a premi e stipendio fisso. E si tratti di passaggi importanti, da portare a casa entro il 28 febbraio ovvero prima che vadano a scadenza le deleghe, per poi passare al provvedimento più atteso: il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici. E non si tratta di una partita così scontata poiché prima ancora delle regole occorre ancora stabilire quanta parte del budget stanziato per la pubblica amministrazione finanzierà l'aumento dello stipendio degli statali.

Rinnovo contratti dipendenti pubblici: quale budget

Occorre dunque fare un passo indietro prima di dare il via libera al rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici: ripartire il budget stanziato con l'ultima manovra, considerando che sono tanti i capitoli di spesa da finanziare. Non a caso, l'ipotesi di concedere 85 euro di aumento medio agli statali è destinata, almeno per il 2017, a naufragare. Nel primo anno di applicazione, il surplus in busta paga si aggirerà tra i 35 e i 40 euro. Poi, dal 2018, si dovrebbe assestare sugli 85 euro, senza che questa cifra intacchi il bonus di 80 euro già stanziato. Ma non tutto è così scontato, proprio perché i conti pubblici non sono dei migliori.

Le ultime notizie della settimana, ad esempio, hanno raccontato che l'Italia è tornata però sotto la lente di Bruxelles per il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione. Dopo due anni di monitoraggio, con pochi miglioramenti, la Commissione europea ha deciso di fare di nuovo pressione sull'Italia per rimettere al centro dell'attenzione il problema e farle fare lo scatto necessario per ridurre davvero i tempi dei pagamenti che la mantengono da anni fanalino di coda dell'Unione europea. E che soprattutto strangolano le imprese italiane, dove una su quattro fallisce proprio per questa ragione. È così partito in settimana in direzione di Roma un parere motivato, seconda tappa della procedura d'infrazione: ora la maggioranza ha due mesi per rispondere con misure adeguate, pena il deferimento alla Corte di giustizia europea.

Le principali modifiche al pubblico impiego introdotte al Milleproroghe

