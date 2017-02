Rinnovo contratti forze dell'ordine, polizia, carabinieri, esercito: novità della settimana

Tutte le attenzione delle forze dell'ordine e dei militari sono puntate su quel rinnovo del bonus di 80 euro che tarda ad arrivare. I due appuntamenti più attesi di questa settimana sono andati a vuoto. Si tratta del Consiglio dei ministri dello scorso venerdì che ha messo alcuni punti fermi sui licenziamenti degli statali e il decreto Milleproroghe, approvato dal Senato e adesso in votazione alla Camera dei deputati. Arrivati a questo punto, tutte le carte sono giocate sul decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, forse già nel corso della settimana, che metterà nero su bianco lo stanziamento di 960 euro per tutto l'anno. Il decreto avrà infatti forza retroattiva ovvero prevederà la concessione del bonus anche per il mese di gennaio. Analoga situazione di stallo è stata registrata in settimana sul rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici

Bonus 80 euro forze dell'ordine: per chi e da quando

Stando a quanto previsto dalla manovra di fine anno, a percepire il bonus di 80 euro anche nel 2017 saranno gli appartenenti a Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto. In buona sostanza sono le stesse categorie coinvolte lo scorso anno. Da quando? Probabilmente da marzo. Tutto dipende dai tempi di definizione del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri. Ma come detto, l'importo complessivo è di 960 euro ovvero sarà corrisposto il bonus anche per il mese di gennaio. Il tutto nel contesto della legge delega alla maggioranza per la riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze di polizia ovvero Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare.

Caratteristiche del bonus 80 euro nel 2017

In attesa dell'accensione del semaforo verde, il bonus di 80 euro per il 2017 continua a non avere natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Provando a fare un confronto, Tra i civili, il bonus di 80 euro spetta ai dipendenti pubblici e privati con un reddito fra 8.145 e 24.000 euro e in parte fino 26.000 euro. Sono interessati anche gli assimilati ovvero coloro che percepiscono compensi come soci delle cooperative, ma anche indennità incassate a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, prestazioni pensionistiche.