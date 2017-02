Concorso pubblici Febbraio-Marzo 2017: Cancellieri, Ata, Tfa terzo Ciclo, Polizia di Stato, infermieri. Bando, iscrizioni, prove

Sono diversi i bandi di concorso già disponibili per questi mesi di febbraio e marzo 2017 o attesi: vediamo quali sono, i requisiti richiesti e le prove previste.

Concorsi pubblici febbraio-marzo 2017 per Cancellieri

Via libera al concorso pubblico per l'assunzione di nuovi cancellieri. Il concorso pubblico, per titoli ed esami, è per 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia-Amministrazione giudiziaria. Le date e le sedi di svolgimento delle prove sono attese con un nuovo provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il prossimo 3 marzo 2017.

Concorsi pubblici febbraio-marzo 2017 Ata

Ancora attesa la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale per le 10mila assunzioni del personale Ata della Scuola. Per partecipare al prossimo concorso Ata 2017 per il personale della scuola, la domanda dovrà presentata tramite compilazione di due modelli: il primo, modello D1, per coloro che non sono ancora iscritti alle graduatorie Ata e da presentare alla scuola della Provincia scelta dal candidato per svolgere il proprio servizio; il secondo, modello D2, per chi è già iscritto alle graduatorie Ata e vuole confermare o aggiornare il proprio punteggio o il proprio profilo, rispetto al precedente triennio. Le assunzioni riguardano in particolare:

6.949 posti per i collaboratori scolastici; 2.103 posti per gli assistenti amministrativi; 19 posti per gli infermieri; 790 posti per gli assistenti tecnici; 87 posti per cuochi; 81 posti per addetti azienda agraria; 49 posti per guardarobiere; 216 posti per i DSG.

I requisiti richiesti per partecipare al concorso Ata 2017 sono:

avere la cittadinanza italiana; aver prestato almeno 30 giorni di lavoro anche non continuativi; non avere condanne penali; non essere stati destituiti da pubblico impiego; avere idoneità fisica a svolgere l’impiego, anche quelli specifici per il profilo per cui si concorre; avere un diploma di laurea, per i profili di assistente amministrativo, tecnico, cuoco e infermiere; avare un diploma maturità, per i profili di guardarobiere ed addetto alle aziende agricole; certificazioni informatiche; attestato qualifica professionale per trattazione testi mediante strumenti di videoscrittura o informatici (per assistenti amministrativi); attestato dattilografia, per assistenti amministrativi; qualifica Oss e Osa.

Concorsi pubblici febbraio-marzo 2017 per Terzo ciclo Tfa

Per quanto riguarda il terzo ciclo del Tfa, dovrebbe essere attivato, stando alle ultime notizie, solo per classi di concorso ad esaurimento. E il bando del terzo ciclo del Tfa dovrebbe arrivare entro la prossima primavera. Considerano che gli schemi del decreto sono stati trasmessi il 17 gennaio 2017 e che il Parlamento è tenuto ad esprimere un parere sulle deleghe entro sessanta giorni dalla pubblicazione di queste, ciò significa che il pronunciamento è atteso entro il 17 marzo 2017. Bisognerà, dunque, aspettare il prossimo mese di marzo per saperne di più sul prossimo Tfa.

Concorsi pubblici febbraio-marzo 2017 per Polizia di Stato

Sono 1459 i posti disponibili per il prossimo Concorso di Polizia 2017 e tre le prove previste da superare che sono: una prova scritta (questionario di 80 domande da completare in 60 minuti), prove fisiche, e prove psico-fisici e attitudinali. I candidati che supereranno le tre prove seguiranno sei mesi di formazione per poi essere ammessi ai successivi sei mesi come Agenti in prova e al termine di questi ulteriori sei mesi di prova, i vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della Polizia di Stato.

I requisiti richiesti per partecipare al prossimo Concorso per la Polizia di Stato sono:

aver compiuto il 18esimo anno di età e non aver compiuto il 30esimo anno di età; avere la cittadinanza italiana; avere pieno godimento dei diritti politici; avere il diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; avere idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia; non essere stati espulsi dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati; non avere condanne per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non essere stati destituiti da pubblici uffici, né dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento.

Concorsi pubblici febbraio-marzo 2017 per Infermieri

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo Est ha indetto un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto da infermiere con funzioni di coordinamento. Tre le prove previste dal concorso, una prova scritta; una prova pratica, consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia e profilo oggetto del concorso; e una prova orale. I requisiti richiesti per partecipare al concorso sono: