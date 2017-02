Roma Torino streaming quando e come

La Roma non potrà assolutamente concedersi pause. Contro il Torino i giallorossi dovranno scendere in campo determinati e concentrati. I tre punti sono davvero fondamentali per tenere il passo della Juventus che senza troppe formalità si è sbarazzata anche del Palermo e adesso, con una gara in più, guarda dall’alto in basso i giallorossi distanti ben dieci lunghezze e il Napoli a dodici punti di distacco.

Numeri che fotografano impietosamente il divario tecnico e organizzativo che esiste tra i bianconeri e il resto della compagnia della Serie A. Un gap che sarà difficilmente colmato se le altre società non faranno passi decisi verso una programmazione seria ed attenta provando anche a darsi una veste internazionale non solo con gli acquisti. Quello che è successo dopo Real Madrid Napoli, con il presidente azzurro che ha criticato Sarri subito dopo la fine del match per la sconfitta, francamente prevedibile, contro i campioni d’Europa e del Mondo in carica, è un esempio si come alcuni comportamenti non facciano il bene per la salute della squadra.

La Roma ha il vento in poppa e dopo la vittoria con il Villareal non potrà certo tirarsi indietro contro l’ostico Torino. Spalletti ha preteso i tre punti e sarà compito dei suoi ragazzi adesso accontentarlo. Quando e come vedere Roma Torino anche in streaming potrete leggerlo nell’articolo.

Roma Torino Totti in panchina

Roma Torino si giocherà all’Olimpico di Roma domenica diciannove febbraio a partire dalle ore 18.00. La squadra di Luciano Spalletti, al secondo posto in campionato con 53 punti è reduce da ben quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato. Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno soltanto di Alessandro Florenzi, che purtroppo si è dovuto fermare di nuovo per la rottura del legamento crociato e ha ricevuto tanta solidarietà da calciatori e in generale da tutto l’ambiente calcistico italiano. Il tecnico di Certaldo però potrà avere una freccia in più da scoccare con il proprio arco Totti, ha recuperato dalla fastidiosa forma influenzale di cui era rimasto vittima e sarà regolarmente in panchina.

Roma Torino Mihajlovic senza Valdifiori

Granata noni in classifica con trentacinque punti. Già questo dato potrebbe far capire la stagione del Torino che ha accumulato questo bottino soprattutto nella prima parte della stagione con una partenza a razzo. Poi il lento e inesorabile declino che si traduce nei dieci punti di distacco nei confronti della zona che potrebbe valere una qualificazione europea. Mihajlovic sarà costretto a schierare il suo Torino senza Valdifiori che ha preso una botta alla caviglia in allenamento dalla quale non si è ristabilito completamente.

Nemmeno Obi sarà in campo a causa di una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi di gioco almeno fino alla metà di aprile e Carlao. Recuperato invece Zappacosta che sarà in campo sull’out di destra, dubbi invece per Castan e Rossettini.

Quando e come vedere in streaming Roma Torino

Quando e come vedere in streaming Roma Torino? Saranno molteplici i siti che, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi delle partite di serie A, potranno trasmettere in streaming perché hanno acquistato all’estero di diritti del campionato italiano di calcio: Orf, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Rtl, Sky Austria, La2, Sky Deutschland, tutti siti che trasmetteranno Roma Torino in maniera del tutto gratuita e legale a cui si aggiungono Mediaset Play e Sky Go, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che offrono anche la telecronaca in lingua italiana, ma solo agli abbonati ovviamente.

Per quelli che non l’hanno sottoscritto resta da valutare l’offerta di Now Tv che offre gratis per quattordici giorni la propria piattaforma streaming, oppure anche i siti dei bookmakers. Una tendenza quest’ultima che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia ma che presenta alcuni limiti non trascurabili. Il primo è quello della necessità dell’iscrizione alla piattaforma. Il secondo è l’obbligo di essere attivi, cioè di utilizzare spesso il proprio credito per puntare sulle partite. Da non trascurare nemmeno il fatto che non tutte le partite sono trasmesse.