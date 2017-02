Concorso pubblico Cancellieri: quando prove dopo rinvio. Nuove date. Come prepararsi, cosa studiare, punteggi

Troppe le domande di partecipazione al nuovo concorso pubblico per Cancellieri 2017, un numero elevato che ha costretto a rinviare lo svolgimento delle prove selettive. La decisione sarebbe stata presa dal Ministero della Giustizia con decreto 27 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14 febbraio 2017. A indurre il Ministero a prendere tale decisione sono state le oltre 308 mila inviate. Le date e le sedi di svolgimento delle prove preselettive saranno definite con successivo provvedimento, che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il prossimo 3 marzo 2017, per cui è presumibile che le prove si svolgeranno dalla fine del mese di marzo in poi.

I posti banditi dal concorso per Cancellieri

Il concorso pubblico per Cancellieri sarà un concorso per titoli ed esami per 800 posti con contratti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, indetto con decreto 18 novembre 2016.

Concorso Cancellieri 2017: requisiti richiesti

I requisiti per partecipare al nuovo concorso per cancellieri sono:

avere una laurea in giurisprudenza, scienze sociali o economia e commercio; avere la cittadinanza italiana; essere fisicamente idonei; conoscenza di una o più lingue straniere; competenze informatiche; avere esperienza pregressa come archivista; avere pieno godimento dei diritti civili e politici; non essere stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso una pubblica amministrazione; non essere stati negati dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito della produzione di documenti falsi.



Concorso cancellieri 2017: le prove previste

Le prove previste che dovranno essere sostenute dai candidati al nuovo concorso per cancellieri prevedono:

una prova preselettiva, che in una serie di domande a risposta multipla relative ad elementi di diritto processuale civile e di diritto processuale penale;

due prove scritte, che consistono in quiz a risposta multipla, da 60 domande ciascuno relative ad elementi di diritto processuale civile e di diritto processuale penale;

prova orale colloquio, sulle materie oggetto degli scritti ed elementi di ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria, nozioni sul rapporto di pubblico nella pubblica amministrazione; domande su temi informatici; e conversazione in lingua straniera a scelta dai candidati tra francese, inglese, spagnolo e tedesco.