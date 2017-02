Dichiarazione Iva 2017: novità della settimana tra proroga e semplificazioni

Questa appena trascorsa è stata la settimana delle proroghe, ma è mancata proprio l'attesa novità di quella relativa alla dichiarazione Iva 2017. Nonostante il gran parlare che se n'è fatto, uno sciopero dei commercialisti incerti fino all'ultimo, decine e decine e di emendamenti al decreto Milleproroghe e continui confronti tra le associazioni nazionali dei commercialisti, Agenzia delle entrate e Ministero dell'Economia, tutto è rimasto fermo. Almeno sotto questo profilo. A oggi, se non ci saranno novità e aggiornamenti sulla dichiarazione Iva 2017, la data da segnare sul calendario rimane ancora quella del 28 settembre, ultimo giorno utile per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della documentazione completa.

Tutte le proroghe della settimana

Quali sono allora le proroghe in ambito fiscale che hanno ottenuto il via libera con il Milleproroghe? Quelle per cui si sono convinte a fare un passo indietro rispetto alla minaccia di sciopero? Al di là del nuovo spesometro, la cui trasmissione delle fatture emesse e ricevute diventa semestrale, il 18 settembre 2017 e il 28 febbraio 2018, si segnalano:

Affitti e dichiarazione dei redditi. Scompare dalla dichiarazione dei redditi 2018 l'obbligo di indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione e quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'Ici per ottenere l'abbattimento del 30% dell'imponibile dagli affitti a canone concordato. Beni ai soci. Abolito l'obbligo della comunicazione al Fisco dei beni dati in godimento ai soci. Comunicazioni Iva. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute è effettuata su base semestrale. Bilanci. Mini proroga di 15 giorni per l'invio delle dichiarazioni Ires e Irap. Con la proroga arriva anche il riallineamento delle poste fiscali con quelle civilistiche riviste e corrette con i nuovi principi contabili. Bonus detrazione Iva abitazione. Detraibilità del 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di unità immobiliari di classe energetica A e B cedute dalle imprese costruttrici estesa fino al 31 dicembre 2017. Intrastat. Tornano i modelli intrastat per la comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea. Lavoratori rimpatriati. Prorogata al 30 aprile 2017 la data per esercitare l'opzione per la detassazione dei redditi prodotti dai lavoratori rimpatriati.

Dichiarazione Iva 2017: a chi non interessa la proroga

Non devono tenere conto della scadenza del 28 febbraio ovvero non sono interessati dalla proroga della dichiarazione Iva 2017, gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari; i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni; i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti.