Streaming Chievo Napoli Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Smaltita la delusione per la gara di Champions persa contro il Real per il Napoli è già tempo di rituffarsi con la testa nel campionato di Serie A. Chievo Napoli sarà un po’ come tornare sulla Terra dopo il viaggio neogalattico di mercoledì sera. In quella occasione la squadra di Sarri non riuscì a sciorinare il suo calcio champagne e alla fine dei novanta minuti più che champagne Mertens e compagni hanno assaggiato un calice molto più amaro.

Quello della sconfitta. Nulla è ancora perduto, al San Paolo il tre a uno del Bernabeu sarebbe ribaltabile a patto che. A patto che l’avversario di turno non sia la squadra campione d’Europa e del Mondo in carica e quella dove gioca il Pallone d’Oro in carica. In poche parole Real Madrid. Ma guai per la squadra partenopea a viaggiare con la mente a quella notte comunque indimenticabile. Guai a ripensare all’infelice uscita del presidente all’indomani della sconfitta. C’è un Chievo pronto a colpire e ad approfittare di ogni distrazione azzurra.

La squadra di Maran, dopo un periodo di appannamento, è tornata a rivestire il ruolo di matricola terribile. Chi vorrà assistere al match potrà vederlo in diretta tv, oppure può cercare i siti streaming live gratis che potrebbero mostrare le immagini delle partite. Di sicuro sarà una partita interessante anche dal punto di vista agonistico. Altro elemento di curiosità è legato all’impatto che un terreno di gioco in non perfette condizioni, avrà sulla manovra soprattutto dei partenopei. Potrebbe rappresentare un altro ostacolo per i novanta minuti che si annunciano equilibrati.

Chievo Napoli live gratis Inglese unica punta

Maran si sta preparando ad affrontare il Napoli pensando a Inglese nel ruolo di unica punta vista anche la molto probabile assenza di Pellissier. Il tecnico dei veneti proverà ad approfittare delle polemiche sorte in casa Napoli per regalare una gioia ai propri tifosi. I gialloblù, undicesimi in classifica, vengono da due successi, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate.

Chievo Napoli siti due rientri a centrocampo

Sarri sta pensando a qualche piccolo ritocco rispetto alla formazione messa in campo al Bernabeu. Il tecnico toscano farà riposare certamente Zielinski e Diawara. Certi allora i due rientri di Jorginho ed Allan che andranno ad affiancare l’onnipresente Hamsik nel centrocampo azzurro.

Milik sarà in panchina e, come avvenuto a Madrid, dovrebbe godere di qualche altro scampolo di partita per mettere ancora benzina nelle gambe dopo il lungo infortunio. Allertato anche Pavoletti che in extremis potrebbe essere preferito per ricoprire il ruolo di punta centrale nel tridente offensivo.

Vedere Chievo Napoli siti streaming Serie A

Sono tantissimi i siti web che, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano all’estero possono trasmettere le partite di Serie A. Per questo molti, per rispondere al quesito quando e come vedere Chievo Napoli in streaming in maniera del tutto legale e gratuita, si organizzeranno con lo streaming. La2, Czech TV, Rtl, Orf, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, Sky Deutschland, oltre alle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play, che offrono il vantaggio di poter ascoltare la telecronaca in italiano, prerogativa sempre molto apprezzata dal fruitore medio delle partite in streaming.

Da tenere in considerazione anche l’offerta di Now Tv che permette di vedere la sua piattaforma streaming gratuitamente per quattordici giorni e la possibilità di consultare i siti dei bookmakers che, non sempre, ma potrebbero trasmettere anche partite della Serie A.