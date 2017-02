Chievo Napoli streaming su link. Come e dove vedere

Ripartire e farlo subito. Non c’è tregua per il Napoli di Maurizio Sarri che dopo la sconfitta in Champions a Madrid dovrà resettare subito delusione e polemiche e presentarsi all’appuntamento di domenica senza alcuna distrazione a livello mentale. Chievo Napoli sarà infatti un test molto duro per gli azzurri che non potranno fallire. Tenere a distanza di sicurezza Lazio e Inter è di fondamentale importanza per poter conservare almeno la terza posizione che darebbe la possibilità di giocare anche la prossima Champions pur partendo dallo spareggio del preliminare. Sarebbe la seconda partecipazione consecutiva alla competizione calcistica continentale più prestigiosa.

Un altro piccolo record da incorniciare. Dove e come vedere la sfida del Bentegodi saranno gli interrogativi che tifosi ed appassionati non potranno non porsi. Soprattutto per quelli che non potranno seguire la sfida allo stadio o in diretta tv e sceglieranno probabilmente i siti web per vedere lo streaming.

Chievo Napoli Birsa alle spalle della coppia Meggiorini-Inglese

Buon periodo di forma per i clivensi, con Rolando Maran che deve solo tenere per il possibile forfait di Pellissier. Nel 4-3-1-2 dei padroni di casa spazio a Sorrentino tra i pali con difesa composta da Cacciatore, Dainelli, Gamberini e Gobbi. In mediana Izco a destra, Radovanovic al centro ed Hetemaj a sinistra, con Birsa ad agire alle spalle della coppia Meggiorini-Inglese.

Chievo Napoli web turn over azzurro

Per la prima volta dopo diversi mesi il Napoli di Sarri arriva a una partita di campionato senza la tranquillità che ha caratterizzato le precedenti vigilie. Le parole di De Laurentiis più che la sconfitta del Bernabeu potrebbero lasciare il segno in una squadra molto giovane che ha ancora ampi spazi di miglioramenti. Eppure non ci si può fermare. Contro il Chievo servono i tre punti per evitare all’Inter e alla Lazio di guadagnare punti importanti in chiave Champions League. Gli azzurri infatti dovranno far visita ad entrambe le inseguitrici e sarà importante quindi mantenere una distanza di sicurezza.

Prevedibile un turnover azzurro con Reina tra i pali e difesa la sorpresa Maksimovic che potrebbe sostituire Koulibaly in una difesa composta poi da Hysaj, Albiol e Ghoulam. Jorginho ed Allan dal primo minuto invece che Zielinski-Diawara, con Hamsik a completare il terzetto. In avanti il tridente leggero Callejon-Insigne-Mertens dovrebbe partire dal primo minuto. Pavoletti potrebbe essere la sorpresa.

Dove e come vedere Chievo Napoli in streaming

Saranno tantissimi i tifosi che si stanno chiedendo dove vedere Chievo Napoli, se a casa seduti comodamente sul divano di casa propria oppure in locali, da amici o ancora sui dispositivi mobili. Tante le modalità su come vedere i novanta minuti del BentegodiAnche Chievo Napoli potrà essere vista in diretta live streaming gratis e in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le piattaforme streaming Sky Go e Premium Play.

Soluzione valida solo per chi ha sottoscritto un abbonamento ovviamente. Now TV, invece, permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare. In questo modo la partita si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple.

Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può optare per la scelta sul web di alcuni canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti del campionato italiano trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web. Per esempio Meridiano Television in Venezuela, bTV Action in Bulgaria, BT Sport e ITV nel Regno Unito, RCN TV in Colombia, Ukrayina in Ucraina, BHRT e Televizija OBN in Bosnia ed Erzegovina, UzReport TV in Uzbekistan, Teletica in Costa Rica, CCTV in Cina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che presentano alcuni limiti non trascurabili.