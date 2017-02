Chievo Napoli streaming quando e come

Chievo Napoli offrirà la possibilità del pronto riscatto ai partenopei. In caso contrario si potrebbero aprire crepe inaspettate in un ambiente fino ad oggi molto compatto. Ma quello della sconfitta è uno scenario che nessuno in casa Napoli vuole prendere in considerazione. Anche perché negli ultimi mesi la squadra di Sarri ha tenuto un cammino impressionante fuori casa: nelle ultime cinque trasferte, infatti, i partenopei hanno racimolato la bellezza di tredici punti sui quindici disponibili mettendo a segno diciannove gol.

Il Chievo di Maran, curiosamente, continua ad incontrare qualche difficoltà di troppo tra le mura amiche visto il bottino equamente suddiviso tra vittorie pareggi e sconfitte nelle dodici partite disputate fin qui al Bentegodi. Se alcuni non sanno ancora quando ha inizio questa sfida interessante sarà bene tenere presente che il fischio di inizio è previsto per domenica pomeriggio alle 15.00. Sono tanti i modi su come seguire i novanta minuti del Bentegodi.

Chievo Napoli possibile forfait di Pellissier

Rolando Maran dovrà fare i conti con un solo problema, il possibile forfait di Pellissier. Nel 4-3-1-2 dei padroni di casa spazio a Sorrentino tra i pali con difesa composta da Cacciatore, Dainelli, Gamberini e Gobbi. In mediana Izco a destra, Radovanovic al centro ed Hetemaj a sinistra, con Birsa ad agire alle spalle delle punte Meggiorini ed Inglese.

Chievo Napoli Pavoletti a sorpresa in attacco?

Tre punti per spazzare via la delusione. È quello che ha chiesto Maurizio Sarri alla vigilia della difficile sfida di domenica pomeriggio a Verona contro il Chievo. Dalle indiscrezioni che circolano nelle ore che precedono la sfida sembrerebbe che Sarri stia preparando una mossa a sorpresa. Forse Pavoletti in attacco? Sta di fatto che il tecnico toscano, molto stizzito per le parole del presidente De Laurentiis dopo la gara di Madrid persa contro il Real, potrebbe applicare un discreto turn over alla squadra che è scesa in campo al Bernabeu.

Reina regolarmente tra i pali, mentre in difesa potrebbe fare il suo ingresso dal primo minuto Maksimovic al posto di Koulibaky. Certi del loro impiego dall’inizio invece Hysaj, Albiol e Ghoulam. La coppia Zielinsky-Diawara dovrebbe lasciare spazio a quella classica formata da Jorginho ed Allan con il solito Hamsik a completare la linea mediana del campo.

Quando e come vedere Chievo Napoli in streaming

C’è tanta curiosità, mista anche a un po’ di inquietudine nei supporters del Napoli che vorrebbero che la gara iniziasse il più presto possibile. Bisogna cancellare la delusione di Madrid e in questo la torcida azzurra ha già dimostrato di essere capace di stare molto vicina alla squadra del cuore anche nei momenti di difficoltà.

Sarà l’intera città a tifare quindi Napoli nella speranza di ottenere una vittoria utile a scrivere una ulteriore pagina nel romanzo della qualificazione alla prossima Champions. Sono già iniziate le ricerche per capire quando e come vedere Chievo Napoli in streaming. Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare siti stranieri che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita. Sky Deutschland La2, Orf, Czech TV, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, sono quelli che indichiamo, sicuri e legali. A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano. Da valutare anche la proposta di Now Tv che offre la visione gratuita del suo pacchetto per quattordici giorni. Da considerare anche la possibilità di sfruttare i siti dei bookmakers stranieri. Ma bisogna conoscere i limiti che questa opportunità comporta.