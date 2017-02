Dove vedere Porto Juventus Champions League streaming live gratis

La gara contro il Palermo è stata una sorta di rifinitura per la Juventus di Massimiliano Allegri. Che, infatti, ha regolato con un secco quattro a uno il Palermo che pure era stato in grado di inchiodare sul pareggio il Napoli al San Paolo appena qualche settimana fa. Un viatico importante in vista di Porto Juventus gara di andata degli ottavi di finale di Champions League che prenderà il via mercoledì sera a partire dalle ore 20.45 allo stadio Dragao di Oporto.

Bianconeri che dovranno in qualche modo provare a vincere sia per mettere possibilmente in cassaforte la qualificazione ai quarti magari già nella gara di andata e sia per vendicare, sportivamente parlando s’intende, la sconfitta del Napoli al Bernabeu contro il Real Madrid. Non sarà facile contro i portoghesi ma è compito della Vecchia Signora quello di far valere il maggior tasso tecnico della propria rosa. E poi la Champions quest’anno rappresenta un obiettivo dichiarato dalla società.

I precedenti tra le due squadre incoraggiano la squadra italiana che non ha mai perso contro questi avversari, ma anzi vincendo ben due delle tre gare disputate fino ad ora. I lusitani, dal canto loro, proprio quest’anno hanno eliminato la Roma di Spalletti ai preliminari e potranno contare sulla bolgia del Dragao che si presenterà con il suo volto migliore per l’occasione. Tanti i tifosi che partiranno alla volta del Portogallo.

Altri che si chiedono dove vedere Porto Juventus se sulle reti Mediaset in chiaro oppure sulla piattaforma a pagamento Mediaset Premium Sport. Altri ancora hanno già iniziato le ricerche su siti che permettono di vedere l’evento live gratis in streaming.

Porto Juventus previsioni a favore dei bianconeri

Quel che è certo è che Allegri schiererà l’undici migliore contro il Porto provando a conquistare un risultato positivo già all’andata e mettere così al sicuro la qualificazione. Anche perché, confrontando le rose delle due squadre i bianconeri sembrano avere qualcosa in più come d’altra parte sanciscono anche le previsioni che sono a favore dei bianconeri. Il Porto però è squadra molto esperta e tecnicamente di livello. Non dimentichiamo che il Portogallo è campione d’Europa in carica.

Porto Juventus Champions Marchisio dalla panchina

Il tecnico livornese quindi rinuncerà al principino Marchisio che partirà dalla panchina perché non ritenuto ancora al top della condizione. La sfida di Champions dovrà essere affrontata senza alcuna leggerezza.

A centrocampo agiranno Pjanic e Khedira mentre i soliti Cuadrado, Dybala e Mandzukic sosterranno in attacco l’unica punta che risponde al nome di Gonzalo Higuain che proprio nel momento clou della stagione sembra aver ritrovato la vena, mai smarrita a dir la verità, dei tempi migliori. Davanti a Buffon Alex Sandro e Bonucci saranno affiancati da Chiellini (o Rugani nel caso di forfait), e Lichtsteiner.

Dove vedere Porto Juventus live gratis in streaming

Anche Porto Juventus, come già Real Madrid Napoli, non verrà trasmesso un chiaro da Mediaset, concessionaria in esclusiva della competizione continentale in Italia, che ha deciso di riservare la partita dello stadio Dragao di Oporto, in programma mercoledì sera con fischio di inizio alle ore 20.45, ai soli abbonati.

Gli altri, quelli che non sono riusciti ad acquistare un tagliando per assistere al match allo stadio, dovranno quindi organizzarsi per capire dove e come vedere live gratis questa partita dovranno fare di necessità virtù e provare o sintonizzandosi sulle principali emittenti televisive estere come la svizzera Rsi La2 oppure Canal Plus in Francia, Sky Sport in Germania, Sport Tv1 in Portogallo e da TV3 in Scandinavia.

Oppure scegliere lo streaming che consentirà di utilizzare cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad per godersi lo spettacolo in qualsiasi luogo a patto di avere un collegamento internet. Per riuscire in questa impresa bisogna provare a ricercare quei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita.

Per esempio provare con BT Sport e ITV Regno Unito, RCN TV Colombia, Teletica Costa Rica, BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina, Meridiano Television Venezuela, bTV Action Bulgaria, Ukrayina Ucraina, UzReport TV Uzbekistan, CCTV Cina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Alcuni siti dei bookmakers esteri potrebbero trasmettere le immagini in streaming con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato i diritti per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Non sempre, però viene data la possibilità di iscriversi agli italiani.