Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Leonardi, Barbagallo, Biondelli

Le forze sociali continuano a chiedere all’esecutivo nuovi impegni per l’approvazione delle novità per le pensioni e si preparano alla prossima riunione in programma il 21 febbraio con il Dicastero dell’Occupazione. Sarà quella, infatti, la sede di ripresa delle discussioni sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 in itinere ma anche su prossime novità per le pensioni che dovrebbero essere definite in un secondo momento. Tutto, però, è ancora molto aleatorio. In occasione della riunione del 21 si potranno conoscere eventuali ultime notizie sulle richieste di modifica delle stesse novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 e capire la posizione del Dicastero dell’Occupazione per un successivo momento di analisi di ulteriori novità per le pensioni. La certezza è che le forze sociali continuano a chiedere cambiamenti in modo da rendere effettivamente le regole pensionistiche più ‘morbide’ rispetto a quanto attualmente previsto e soprattutto per determinate categorie di lavoratori, fortemente penalizzati dalle attuali norme, come coloro che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazionale o chi è impegnato in occupazioni faticose.

Per ora, però, per le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 sembra che i giochi siano ormai chiusi, considerando che a fine mese dovrebbero entrare in vigore le regole ufficiali che ne definiscono il funzionamento, mentre il successivo momento di analisi sulle novità per le pensioni potrebbe rappresentare un nuovo inizio per ulteriori modifiche che, però, difficilmente saranno portate subito a termine. E’, infatti, molto plausibile pensare che le discussioni in merito si protrarranno per un bel pòdi tempo.

Le ultime affermazioni di Leonardi e impatto su novità per le pensioni

Pronto ad avviare una nuova analisi su ulteriori novità per le pensioni l’economista Marco Leonardi, molto vicino all’ex premier, secondo cui le novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 inserite nel nuovo testo unico contribuiscono ad aumentare il debito pensionistico, portando solo effetti negativi sulla finanza pubblica. Le ultime notizie confermano che Leonardi sarebbe intenzionato ad attuare quelle novità per le pensioni proposte dall’Istituto di Previdenza, dalla quota 100, alla quota 41 senza oneri, all’introduzione di un contributo per chi riceve pensioni superiori ai 5 mila euro, al ricalcolo contributivo delle ricche pensioni degli alti esponenti istituzionali.

Le ultime posizioni di Barbagallo e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, invece, il leader della Uil Barbagallo ha sempre considerato le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 positive, ma è tra coloro che, come riportano le ultime notizie, chiede nuovi confronti all’esecutivo per la definizione di ulteriori modifiche pensionistiche che siano vantaggiose per tutti, ben consapevole, comunque, che il percorso di nuove discussioni sarà piuttosto lungo.

Le ultime posizioni di Biondelli e conseguenze su novità per le pensioni

Dovrebbe partecipare alla riunione con le forze sociali, in rappresentazione del Dicastero dell’Occupazione, il sottosegretario Biondelli, che ha assicurato che le discussioni sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 continueranno, chiudendo i decreti attuativi nei tempi previsti e che sarà riaperto un tavolo di confronto per affrontare un secondo momento di impegno su ulteriori novità per le pensioni che dovranno essere più profonde rispetto alle attuali mini pensioni e quota 41.