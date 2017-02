Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria differenti modifiche requisiti nulle al momento

Nell’attesa di Dpcm ufficiali sulle novità per le pensioni di ape volontaria, social e quota 41, che riguarderanno entità dei tassi di interesse per l’ape da restituire agli istituti di credito, condizioni delle polizze assicurative, e criteri di accesso prioritario all’ape e alla quota 41, continuano le discussioni sul ulteriori provvedimenti che, però, al momento non prevedono alcuna novità per le pensioni. Stando alle ultime notizie, infatti, i tanti e diversi cambiamenti richiesti per ulteriori modifiche dei requisiti richiesti dalle attuali novità per le pensioni di ape e quota 41 sembrano al momento nulli. Niente di quanto si pensava potesse tornare in discussione a Palazzo Madama è stato effettivamente ripreso. E si tratta di una mancanza che crea non poca delusione. La speranza è che qualcosa possa tornare in ballo con la ripresa delle discussioni dei provvedimenti in Aula a Montecitorio, nonostante si tratti di una speranza per molti vana.

Le modifiche alle ultime novità per le pensioni richieste e ancora nulle

I cambiamenti alle novità per le pensioni di ape e quota 41 che erano stati richiesti, ma ancora nulli, riguardano:

riduzione della percentuale di invalidità dal 75% al 60% per la richiesta di mini pensione senza oneri e quota 41, con nuove tabelle Inail sui cui i tecnici starebbero già lavorando; estensione del criterio di invalidità per mini pensione e quota 41 anche sul lavoro; abbassamento degli anni contributivi da 36 a 35 per ape social e quota 41 da parte di chi svolge occupazioni faticose; ampliamento della lista delle professioni da considerare faticose; possibilità di cumulo per il raggiungimento del requisito contributivo per il contributivo femminile; cancellazione del vincolo di 6 anni continuativi di svolgimento di attività faticosa.

Le principali novità per pensioni e lavoro in via di approvazione

Tra le principali novità che per pensioni e lavoro in via di approvazione a Montecitorio, dopo il passaggio a Palazzo Madama:

proroga al 2018 del recupero dello 0,1% sui trattamenti pensionistici erogati nel 2015;

proroga al 2018 della decorrenza dell’obbligo per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti dell’assunzione di un disabile;

deroga per il 2017 ai limiti massimi di intervento di integrazione salariale straordinaria;

Per quel che riguarda il pubblico impiego, le proroghe previste approvate finora riguardano: